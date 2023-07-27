Демонстративное неуважение и осквернение религиозных святынь подрывает доверие и диалог между государствами, которые необходимы для мирного сосуществования и сотрудничества
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Ануар Калмыков
В минувший понедельник, 24 июля, в Копенгагене члены экстремистской группировки Danske Patrioter («Датские патриоты») сожгли перед посольством Ирака копию Священного Корана. Это уже второй подобный акт религиозного вандализма, осуществленного датскими ультраправыми антиисламистами. Около месяца назад, в конце июня, когда мусульмане всего мира отмечали священный праздник Курбан-байрам, демонстрант прилюдно сжег Коран в Стокгольме. Попытка еще одной аналогичной акции, так же в столице Швеции, была сделана буквально на прошлой неделе.