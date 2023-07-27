Демонстративное неуважение и осквернение религиозных святынь подрывает доверие и диалог между государствами, которые необходимы для мирного сосуществования и сотрудничества

«Непозволительные провокации, направленные на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами» – так назвал данные действия Президент Касым-Жомарт Токаев. Он выразил мнение, что такой религиозный вандализм и безответственность должны подвергнуться единодушному осуждению.

Действия радикалов ожидаемо вызвали волну возмущения, выразившуюся в том числе в массовых акциях протеста (причем не только в странах мусульманского мира). Были нападения на посольства и зарубежные учреждения Швеции и Дании. Багдад выслал из страны шведского посла.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудни­чества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха самым решительным образом осудил сожжение экземпляра Священного Корана и выразил глубокое недовольство неоднократными случаями посягательства на исламские святыни, подчеркнув, что эти действия представляют собой разжигание религиозной ненависти, нетерпимости и дискриминации и могут иметь опас­ные последствия. Генсек ОИС призвал правительство Дании принять меры, чтобы предот­вратить повторение подобных провокационных действий.

Министерство иностранных дел Ирака, перед дипломати­ческим представительством которого проходили акты вандализма, также выступило с решительным осуждением действий радикалов, указав, что подобные акции способствуют распространению экстремизма и ненависти. Иракский МИД призвал чиновников стран Евросоюза подумать, что они понимают под свободой мнений и правом на протест.

«Ни одна страна не должна использовать свои законы для оправдания оскорбления святынь и Священного Корана», – также цитирует официального представителя МИД Ирана Канани Чафи издание Deutsche Welle.

Официальные власти обеих стран также выступили с осуж­дением оскорбительных акций.

«Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создает барьер между различными религиями и культурами», – с таким заявлением по поводу еще первого сожжения Корана выступило Правительство Дании.

Исламофобией назвали прошедшие в Стокгольме акции и шведские власти.

Тот факт, что подобные акции участились, должен вызывать в международном сообществе очень серьезную обеспокоенность и побудить к принятию необходимых мер для недопущения их эскалации. Атмосфера недоверия, разобщенности, конфликтности сгущается в международных отношениях в принципе, и категорически нельзя добавлять сюда такой фактор, как религиозная нетерпимость. Демонстративное неуважение и осквернение религиозных святынь способно еще больше осложнить отношения между государствами и даже внутри них, учитывая, что в той или иной мере поликонфессиональными является абсолютное большинство стран мира.

Взаимное уважение и толерантность – вот единственная прочная основа, на которой можно строить доверие и диалог, которые необходимы для мирного сосуществования и сотрудничества государств и народов.

Собственно, когда речь идет о религиях, разговор о толерантности (терпимости к другим воззрениям, верованиям, принципам), по большому счету, избыточен. В основе всех мировых религий лежат общие гуманистические идеалы – мир, добро, любовь, ненасилие.

Духовные лидеры мусульманского и христианского мира на своем примере показывают, что это достаточный фундамент для диалога. При наличии взаимоуважения, стремления к взаимопониманию и доброй воли. Стоит вспомнить подписанную в 2019 году в Абу-Даби Верховным имамом Аль-Азхара Шейхом Ахмедом ат-Тайебом и Папой Римским Франциском историческую Декларацию «О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования», в которой духовные лидеры обратились к своей пастве и к мировым лидерам, к творцам международной политики и мировой экономики с призывом предпринять серьезные усилия по распространению культуры терпимости, сосуществования и мира. И этот документ был подписан после довольно продолжительного «разрыва» в отношениях между Университетом Аль-Азхар и Ватиканом.

То, что взаимоуважительный и продуктивный межцивилизационный диалог и сотрудничество возможны, уже много лет демонстрирует Казахстан, проводя в Астане Съезды лидеров мировых и традиционных религий, последний из который прошел меньше года назад, в сентябре 2022-го, и стал одним из самых представительных форумов за 20 лет их проведения – в числе участников были более 100 делегаций из порядка 50 стран мира – представители ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма и других конфессий. В том числе – Папа Римский Франциск, Верховный имам Аль-Азхара Шейх Ахмед ат-Тайеб, Главный сефардский раввин Ицхак Иосиф и многие другие лидеры. Все они, сидя за круглым столом, говорили о вещах, совершенно не противоречащих друг другу, призывая к миру, диалогу, взаимоуважению и пониманию, сотрудничеству.

И нынешняя ситуация с акциями сожжения священной для мусульман Книги – это то, что не только религиозные лидеры и верующие любых конфессий, но и здравомыслящие люди, все мировое сообщество одобрять не могут в принципе.

Как отметил Генсек ОИС, комментируя события в Дании, право на свободу выражения мнений влечет за собой ответственность в соответствии с международным правом, которое четко запрещает любое подстрекательство к религиозной ненависти, нетерпимости и дискриминации.

Относительно недавно, в июне 2023 года, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, в которой признается, что язык ненависти – расизм, расовая дискриминация, ксенофобия, связанные с ними формы нетерпимости и акты экстремизма – могут подпитывать вспышку, эскалацию и возобновление конфликтов. А в июле 2023 года Совет ООН по правам человека осудил акты осквернения Священного Корана и принял резолюцию о противодействии религиозной ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию.

И, как подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев в распространенном пресс-службой комментарии, свое веское слово по поводу имевших место акций должна сказать Генеральная Ассамблея ООН.