Уважение к старикам – дело святое

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Бек Нигметов

В течение октября в каждом регионе пройдут месячники социальной поддержки пожилых и лиц с инвалидностью.

В преддверии Дня пожилых людей министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на площадке СЦК рассказала о мерах по реализации поручений Главы государства, данных в Послании и касающихся, в частности, соцподдержки старшего поколения казахстанцев.

По ее словам, ведомством ведется активная и планомерная работа, нацеленная на исполнение всех поручений Президента страны. При этом одно из важных направлений связано с разработкой проекта Концепции безопасного труда, призванной снизить уровень производственного травматизма.

Предлагается создание новой модели оценки профессиональных рисков на рабочем месте, дифференциация страхового тарифа, введение цифровой карты предприятий, внедрение проактивного формата гос­контроля и мониторинга в сфере охраны труда. Для повышения уровня соцзащиты людей, работающих во вредных условиях труда, министерством прорабатывается возможность специальной социальной выплаты начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста.

В ходе брифинга Светлана Жакупова проинформировала о мерах социальной защиты старшего поколения казахстанцев. Как и раньше, 1 октября в стране будет отмечаться День пожилого человека.

На сегодняшний день в Казахстане проживают более 2,3 млн пенсионеров по возрасту. Государством последовательно принимаются меры по их социальной поддержке, в том числе направленные на совершенствование системы обеспечения. Так, с 1 января 2023 года в рамках ежегодной индексации размер базовой пенсии увеличен на 8,5%, солидарных пенсий – на 10,5%.

Помимо этого, по поручению Главы государства в 2023 году размер минимальной базовой пенсии повышен с 54% до 60% от величины прожиточного минимума.

К 1 октября, а также 25 октября в ряде регионов, в том числе в Астане, ветеранам будет оказана единовременная материальная помощь. В некоторых областях их решили порадовать корзинами с продуктовыми наборами.

В целом на социальную поддержку старшего поколения будет направлено 4,6 млрд тенге.

#пенсионеры #соцподдержка #День пожилых людей

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