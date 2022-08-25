Увеличить добычу нефти планирует Казахстан

В Казахстане планируют увеличить добычу нефти в ближайшие два года. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе пресс-конференции ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы всегда говорим, что КТК на сегодняшний день является наиболее экономически рентабельным маршрутом отгрузки казахстанской нефти, экспорта, соответственно, основная задача – сохранить бесперебойную работу данного маршрута, для того чтобы иметь устойчивый канал сбыта экспорта казахстанской нефти", – заявил министр.

Он отметил, что это значительно для роста экономики Казахстана.

"Когда мы говорим об альтернативе, здесь вопрос нужно ставить таким образом: в ближайшие два года мы собираемся увеличить добычу нефти за счет расширения наших крупных месторождений, поиска новых, ввода в эксплуатацию новых небольших месторождений. В целом мы прогнозируют рост", – продолжил Акчулаков.

По его словам, в этом году планируется увеличить добычу с 85,7 миллиона тонн до 103-107 миллионов тонн.

"Соответственно, это объемы свыше тех, которые мы сегодня отгружаем на экспорт. Конечно, в такой ситуации мы должны подумать о том, как иметь возможность эти сверхобъемы отгрузить. С этой точки зрения рассматриваем другие возможные альтернативные маршруты. Это маршруты и увеличение отгрузок в сторону КНР по существующему нефтепроводу, где у нас есть еще резервы. И, конечно, это поставка нашей нефти через Каспийское море. Мы неоднократно говорили, что нашими партнерами по Каспийскому морю по данным альтернативным нагрузкам могут быть и Азербайджан, и Иран", – дополнил глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что в силу разных обстоятельств Иран имеет свои особенности. Это и текущие санкции в отношении этой стороны, поэтому эти вопросы индикативные, но тем не менее их рассматривают. Отгрузка нефти через Азербайджан – это вопрос технический.