Увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны до 6% за 3 года намерен Казахстан

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал на заседании правительства о планах по строительству объектов возобновляемых источников энергии в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В рамках подписанных с расчетно-финансовым центром договоров в течение трех лет планируется дополнительно ввести 48 объектов ВИЭ суммарной мощностью свыше 850 МВт. Также продолжаются переговоры с компаниями из Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, выступающими с инициативой реализации крупномасштабных проектов по строительству объектов ВИЭ», - сказал Акчулаков.

Данные компании, по его словам, предлагают реализовать стоимость электроэнергии ниже текущих аукционных цен и просят заключить индивидуальные соглашения.

«Согласно целевым индикаторам, к 2025 году доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии должна равняться 6%. В рамках принятия мер по достижению данного индикатора в ноябре текущего года планируется проведение аукционных торгов по проектам ВИЭ суммарной мощностью 690 МВт. Проведение данных аукционных торгов будет обеспечено благодаря усиленным в текущем году мерам поддержки инвесторов в сектор ВИЭ», - резюмировал глава Минэнерго.

Отметим, что на сегодня в Казахстане действует свыше 140 объектов ВИЭ суммарной мощностью порядка 2 300 МВт, доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии составляет 3,7%. Общий объем привлеченных инвестиций в сектор ВИЭ превысил 1 трлн тенге. В текущем году объем электроэнергии от ВИЭ прогнозируется в объеме 4,5 млрд кВтч или 4% из общего объема выработки.