Увеличить срок отсутствия жилья до 10 лет для новых очередников предложили в Казахстане

Об этом в ходе пленарного заседания Мажилиса сказал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства промышленности и строительства РК

Отмечается, что в соответствии с новым механизмом, списки очередников местных исполнительных органов будут переданы в Отбасы банк без изменений, прекращая постановку на учет в текущую базу.

На базе Отбасы банка будет создан Центр обеспечения жильем, открытый для всех граждан. Каждая заявка будет сопровождаться цифровым портретом семьи, отражающим доходы, имущество и активы, обеспечивая полную характеристику семейного положения нуждающихся граждан.

«Центр обеспечения жильем станет единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных, применяя принцип «одного окна». Таким образом, отпадет необходимость обращения в несколько инстанций для подтверждения статуса «нуждающегося в жилье», постановки в очередь и обращения в банк для получения ипотеки», - сообщили пресс-службе министерства промышленности и строительства РК.

В новой модели распределение жилья среди нуждающихся будет зависеть от даты постановки на учет и уровня доходов, обеспечивая справедливое распределение. Гражданам также будут предоставлены меры государственной поддержки в виде субсидирования аренды, арендного жилья или льготных ипотечных займов (2-5% годовой ставки). Одним из основных требований при постановке на учет остается отсутствие жилья на праве собственности.

«В связи с внедрением новых подходов предлагается увеличить срок отсутствия жилья до 10 лет для новых очередников», - добавили в пресс-службе.

Отметим, что по действующему законодательству для постановки требуется отсутствие жилья в течение последних

5 лет.