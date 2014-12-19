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Увеличить торговый поток
Глеб МАЛЫХ
Соответствующее заявление по итогам восьмого раунда переговоров подписали главы делегаций – министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр промышленности и торговли Вьетнама Ву Хюи Хоанг в присутствии Премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга.
– Сегодня мы завершили обсуждение всех существенных положений будущего соглашения. Мы считаем, что удается достичь справедливого баланса выгод для обеих сторон и предусмотреть необходимые инструменты минимизации рисков для предпринимателей стран союза, – рассказал А. Слепнев. – Конечно, наша работа на этом не закончена, остающиеся вопросы будут согласовываться в режиме консультаций. Кроме того, экспертам и юристам с обеих сторон предстоит доработать технические вопросы по тексту соглашения с тем, чтобы в первой половине будущего года мы смогли бы подписать Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, – подчеркнул министр.
Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом будет стимулировать рост двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
– По предварительным оценкам, создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом может увеличить торговый поток с текущего уровня в 4 миллиарда до 10 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет. Для нас соглашение важно еще и тем, что по охвату и глубине обязательств оно создает для стран ЕАЭС новый стандарт качества торговых договоров. Это полностью встраивается в стратегию активизации сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом, – заявил министр ЕЭК. – Создание собственной сети соглашений о свободной торговле необходимо для включения в глобальные цепочки производства и поставок, повышения конкурентоспособности отечественных производств, снижения политических рисков в международной торговле и развития экспорта, увеличения валютной выручки.

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