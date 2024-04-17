Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов.

Фото: ortcom.kz

Участниками ежегодного опроса PwC CEO Survey стали руководители крупнейших частных компаний Казахстана. Основные акценты в исследовании были сделаны на перспективах развития казахстанской и мировой экономик, угрозах и факторах, влияющих на бизнес, вопросах изменения климата и технологических прорывах.

В этом году более 4,7 тыс. руководителей частного бизнеса из 105 стран приняли участие в глобальном проекте PwC. В опросе в нашей стране участвовали 60 CEO (высшее должностное лицо компании).

Как показал 12-й ежегодный опрос в Казахстане, в 2024 году отечественные бизнесмены более оптимистично настроены относительно прогнозируемого роста мировой экономики (60% казахстанских СЕО верят в рост), чем их коллеги из других стран (всего 38% глобальных СЕО полагают, что мировая экономика двинется вверх). Правда, даже они считают, что повышение будет умеренным.

Лишь 18% казахстанских рес­пондентов ожидают снижения глобальной экономики (в прошлом году – 37%).

– Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% респондентов, и только 13% высказали опасения по поводу ее возможного снижения. Однако руководители не ожидают значительного роста, а скорее прогнозируют умеренное увеличение ВВП, – отметил управляющий партнер PwC Казахстан Азамат Конратбаев.

По ощущениям главы Caravan Resources Марата Сейткулова, в мировой экономике сегодня слишком мало стабильности, много конфликтов, есть проблемы в торговле, поэтому, скорее всего, экономический рост останется на прежнем уровне.

Казахстан во многом является бенефициаром подобной турбулентности, поэтому, на взгляд эксперта, «экономический рост в нашей стране немного повысится. В экономических прогнозах отраслевых специалистов называются цифры 3,5–4%, и это неплохой показатель».

– В текущем году в Казахстане и мире произойдет небольшое повышение экономики. На это повлияет рост цен на экспортные товары, поэтому с отечественной экономикой все будет нормально, – считает руководитель Cerebra Досжан Жусупов.

В числе основных угроз для казахстанского бизнеса остаются геополитические конфликты (51%), киберриски (37%) и инфляция (29%).

По мнению главы компании «Эврика» Рустама Мусаева, политические кризисы, высокий уровень инфляции, существенное изменение курса иностранной валюты за короткий промежуток времени и прочие политико-экономические явления отрицательно влияют на потребление. В условиях рыночной нестабильности потребитель невольно включает защитные инстинкты и начинает экономить в первую очередь на непродовольственных товарах, то есть «растягивает» потребление и отказывается от обновления.

Кроме того, страна в очень значительной степени зависит от импорта, и с плавающим курсом национальной валюты любой макроэкономический шок «аукается» ослаблением тенге, что делает нашу продукцию дороже.

Ни для кого не секрет, что рядовой казахстанский потребитель 50% своих доходов тратит на товары первой необходимости, а именно – на еду. Высокая инфляция давит на остаток доли трат на непродовольственные товары, ибо в борьбе за кошелек всегда побеждают продукты питания.

Несколько позитивных трендов

Эксперты PwC отметили: все больше руководителей уделяют приоритетное внимание масштабным шагам, переосмысливая действующие бизнес-модели.

В Казахстане 33% респондентов ответили, что если их бизнес продолжит работать в нынешнем направлении, то он просуществует менее 10 лет (в мире таких респондентов 45%). Для транс­формации бизнеса и его дальнейшего развития важнейшими факторами как для руководителей в мире, так и для казахстанских СЕО стали разработка новых продуктов или услуг, внедрение новых технологий и формирование новых партнерств.

В перспективе трех лет, по мнению 70% казахстанских рес­пондентов (в мире – 30%), технологические изменения станут основными драйверами для капитализации бизнеса. Другим важным фактором для локальных бизнесменов окажется государственное регулирование – так считают 68% респондентов (в мире – 47%). В качестве возможного барьера для дальнейшего создания, сохранения и реализации стоимости компаний представители бизнеса как в Казахстане, так и мире в первую очередь называют нормативно-правовую базу – 36%.

Изменение климата по-прежнему остается важной частью повестки. По результатам исследования, более половины респондентов находится в процессе повышения энергоэффективности – 64% в Казахстане и 65% в мире. Уже завершили этот процесс почти 10%.

Впервые за 12 лет проведения исследования CEO Survey инвес­тиционную привлекательность и развитие инфраструктуры, включая цифровую, в Казахстане назвали приоритетными целями государственного управления 47% руководителей частного бизнеса.

– Хотелось бы побольше электричества и Интернет побыст­рее, – выразил пожелание почти четверти опрошенных бизнесменов глава STADA Арминас Мацевичус.

К слову, для повышения конкурентоспособности казахстанской экономики бизнес-сообщество считает необходимым со стороны государства сделать значительные улучшения и осуществить инвестирование инф­раструктуры, особенно в час­ти электроснабжения и транспорта. Многие респонденты отметили важность решения водного вопроса.

Немалая доля опрошенных СЕО (22%) подчеркнула важность проблемы трудовых ресурсов и человеческого капитала. С одной стороны, они отметили позитивные факторы: это рост численности населения Казах­стана до 20 млн человек, приток мигрантов из соседних респуб­лик, увеличение доли молодежи. Однако снижение реальной покупательной способности за последние годы и рост социального неравенства все больше их беспокоят.

Как и раньше, более половины казахстанских руководителей (58%) считают: инвестиционный климат в Казахстане остался прежним. Один из них, Константин Кулинич, глава «Мэри Кэй Казахстан», отметил, что «волна, которая к нам пришла, появилась не по нашей инициа­тиве и не благодаря нашим заслугам. Наша заслуга лишь в том, что мы ею воспользовались. А те факторы, на которые мы могли бы повлиять, остались без изменений».

– Инвестклимат улучшился, – уверен Алексей Хегай, руководитель TSPM, – но это не достижение Казахстана, а итог внешних факторов, в результате которых инвесторы обратили свой взор на нашу страну.

Впрочем, 16% (в 2020 году – 43%, в 2022-м – 28%) респондентов убеждены, что инвестиционный климат даже немного ухудшился, главным образом из-за очередных перемен в налоговой политике и вообще из-за неопределенности относительно планируемых реформ.

И в завершение нельзя не упомянуть еще об одном интерес­ном тренде, отмеченном PwC в ходе опроса: многие руководители рассматривают казахстанский рынок как основной для расширения бизнеса.

Взаимодействие с государством и понятное разделение зон ответственности продолжают быть актуальными для казах­станских руководителей. Бизнес ожидает от государства эффективного выполнения своих обязательств, выделяя среди прочего обеспечение верховенства закона, создание современной инфраструктуры, разработку сбалансированного Налогового кодекса, предсказуемый курс тенге и снижение инфляции.