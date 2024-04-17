Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов.

Подведены итоги ежегодного опроса PwC CEO Survey.
Участниками ежегодного опроса PwC CEO Survey стали руководители крупнейших частных компаний Казахстана. Основные акценты в исследовании были сделаны на перспективах развития казахстанской и мировой экономик, угрозах и факторах, влияющих на бизнес, вопросах изменения климата и технологических прорывах.
В этом году более 4,7 тыс. руководителей частного бизнеса из 105 стран приняли участие в глобальном проекте PwC. В опросе в нашей стране участвовали 60 CEO (высшее должностное лицо компании).
Как показал 12-й ежегодный опрос в Казахстане, в 2024 году отечественные бизнесмены более оптимистично настроены относительно прогнозируемого роста мировой экономики (60% казахстанских СЕО верят в рост), чем их коллеги из других стран (всего 38% глобальных СЕО полагают, что мировая экономика двинется вверх). Правда, даже они считают, что повышение будет умеренным.
Лишь 18% казахстанских респондентов ожидают снижения глобальной экономики (в прошлом году – 37%).
– Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% респондентов, и только 13% высказали опасения по поводу ее возможного снижения. Однако руководители не ожидают значительного роста, а скорее прогнозируют умеренное увеличение ВВП, – отметил управляющий партнер PwC Казахстан Азамат Конратбаев.
По ощущениям главы Caravan Resources Марата Сейткулова, в мировой экономике сегодня слишком мало стабильности, много конфликтов, есть проблемы в торговле, поэтому, скорее всего, экономический рост останется на прежнем уровне.
Казахстан во многом является бенефициаром подобной турбулентности, поэтому, на взгляд эксперта, «экономический рост в нашей стране немного повысится. В экономических прогнозах отраслевых специалистов называются цифры 3,5–4%, и это неплохой показатель».
– В текущем году в Казахстане и мире произойдет небольшое повышение экономики. На это повлияет рост цен на экспортные товары, поэтому с отечественной экономикой все будет нормально, – считает руководитель Cerebra Досжан Жусупов.
В числе основных угроз для казахстанского бизнеса остаются геополитические конфликты (51%), киберриски (37%) и инфляция (29%).
По мнению главы компании «Эврика» Рустама Мусаева, политические кризисы, высокий уровень инфляции, существенное изменение курса иностранной валюты за короткий промежуток времени и прочие политико-экономические явления отрицательно влияют на потребление. В условиях рыночной нестабильности потребитель невольно включает защитные инстинкты и начинает экономить в первую очередь на непродовольственных товарах, то есть «растягивает» потребление и отказывается от обновления.
Кроме того, страна в очень значительной степени зависит от импорта, и с плавающим курсом национальной валюты любой макроэкономический шок «аукается» ослаблением тенге, что делает нашу продукцию дороже.
Ни для кого не секрет, что рядовой казахстанский потребитель 50% своих доходов тратит на товары первой необходимости, а именно – на еду. Высокая инфляция давит на остаток доли трат на непродовольственные товары, ибо в борьбе за кошелек всегда побеждают продукты питания.
Несколько позитивных трендов
Эксперты PwC отметили: все больше руководителей уделяют приоритетное внимание масштабным шагам, переосмысливая действующие бизнес-модели.
В Казахстане 33% респондентов ответили, что если их бизнес продолжит работать в нынешнем направлении, то он просуществует менее 10 лет (в мире таких респондентов 45%). Для трансформации бизнеса и его дальнейшего развития важнейшими факторами как для руководителей в мире, так и для казахстанских СЕО стали разработка новых продуктов или услуг, внедрение новых технологий и формирование новых партнерств.
В перспективе трех лет, по мнению 70% казахстанских респондентов (в мире – 30%), технологические изменения станут основными драйверами для капитализации бизнеса. Другим важным фактором для локальных бизнесменов окажется государственное регулирование – так считают 68% респондентов (в мире – 47%). В качестве возможного барьера для дальнейшего создания, сохранения и реализации стоимости компаний представители бизнеса как в Казахстане, так и мире в первую очередь называют нормативно-правовую базу – 36%.
Изменение климата по-прежнему остается важной частью повестки. По результатам исследования, более половины респондентов находится в процессе повышения энергоэффективности – 64% в Казахстане и 65% в мире. Уже завершили этот процесс почти 10%.
Впервые за 12 лет проведения исследования CEO Survey инвестиционную привлекательность и развитие инфраструктуры, включая цифровую, в Казахстане назвали приоритетными целями государственного управления 47% руководителей частного бизнеса.
– Хотелось бы побольше электричества и Интернет побыстрее, – выразил пожелание почти четверти опрошенных бизнесменов глава STADA Арминас Мацевичус.
К слову, для повышения конкурентоспособности казахстанской экономики бизнес-сообщество считает необходимым со стороны государства сделать значительные улучшения и осуществить инвестирование инфраструктуры, особенно в части электроснабжения и транспорта. Многие респонденты отметили важность решения водного вопроса.
Немалая доля опрошенных СЕО (22%) подчеркнула важность проблемы трудовых ресурсов и человеческого капитала. С одной стороны, они отметили позитивные факторы: это рост численности населения Казахстана до 20 млн человек, приток мигрантов из соседних республик, увеличение доли молодежи. Однако снижение реальной покупательной способности за последние годы и рост социального неравенства все больше их беспокоят.
Как и раньше, более половины казахстанских руководителей (58%) считают: инвестиционный климат в Казахстане остался прежним. Один из них, Константин Кулинич, глава «Мэри Кэй Казахстан», отметил, что «волна, которая к нам пришла, появилась не по нашей инициативе и не благодаря нашим заслугам. Наша заслуга лишь в том, что мы ею воспользовались. А те факторы, на которые мы могли бы повлиять, остались без изменений».
– Инвестклимат улучшился, – уверен Алексей Хегай, руководитель TSPM, – но это не достижение Казахстана, а итог внешних факторов, в результате которых инвесторы обратили свой взор на нашу страну.
Впрочем, 16% (в 2020 году – 43%, в 2022-м – 28%) респондентов убеждены, что инвестиционный климат даже немного ухудшился, главным образом из-за очередных перемен в налоговой политике и вообще из-за неопределенности относительно планируемых реформ.
И в завершение нельзя не упомянуть еще об одном интересном тренде, отмеченном PwC в ходе опроса: многие руководители рассматривают казахстанский рынок как основной для расширения бизнеса.
Взаимодействие с государством и понятное разделение зон ответственности продолжают быть актуальными для казахстанских руководителей. Бизнес ожидает от государства эффективного выполнения своих обязательств, выделяя среди прочего обеспечение верховенства закона, создание современной инфраструктуры, разработку сбалансированного Налогового кодекса, предсказуемый курс тенге и снижение инфляции.