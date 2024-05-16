Узбекистан примет участие в V Всемирных играх кочевников в Астане

В Узбекистане проведут внутренние соревнования между местными командами, чтобы выявить сильнейшую для участия в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сборная Узбекистана намерена побороться за призовые места в медальном зачёте на пятых Всемирных играх кочевников в Астане, которые стартуют в сентябре. Об этом сообщило Министерство развития спорта Республики Узбекистан, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Национальная сборная Узбекистана будет окончательно сформирована летом. До этого проведут внутренние соревнования между местными командами, чтобы выявить сильнейшую.

В программе соревнований 20 видов спорта. Среди них наиболее распространённые и в Узбекистане мас-рестлинг, состязания по видам единоборств и перетягиванию каната, а также состязания на лошадях.

"Наша сборная продемонстрирует своё мастерство в таких дисциплинах, как мас-рестлинг, перетягивание каната, стрельба из лука и многих других. Сейчас мы ведём активную подготовку к Играм и планируем достойно выступить", - поделилась главный специалист Министерства развития спорта Республики Узбекистан Бибижан Аралбаева.

Ранее сообщалось, что Венгрия начала подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников. Мадьяры в свою очередь сильны в садак ату, жамбы ату и кокпаре.

Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 14 сентяб­ря. В соревнованиях примут участие около 3 000 участников из более 100 стран мира.

На лучших спортивных площадках столицы Казахстана состоятся соревнования по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.