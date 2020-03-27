Коронавирус
Уже 150 человек заразились коронавирусом в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
"Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 150 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 75 случаев, г. Алматы – 55 случаев, г.Караганда – 4 случая, Жамбылской области – 3 случая, Атырауской области – 3 случая, г.Шымкент – 2 случая, Алматинской области – 1 случай, Актюбинской области – 1 случай, Северо-Казахстанской области – 1 случай, Акмолинской области – 3 случая, Павлодарской области – 1 случай, Мангистауской области – 1 случай", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о первой смерти от коронавируса в Казахстане.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.
Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.
23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.
"Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 150 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 75 случаев, г. Алматы – 55 случаев, г.Караганда – 4 случая, Жамбылской области – 3 случая, Атырауской области – 3 случая, г.Шымкент – 2 случая, Алматинской области – 1 случай, Актюбинской области – 1 случай, Северо-Казахстанской области – 1 случай, Акмолинской области – 3 случая, Павлодарской области – 1 случай, Мангистауской области – 1 случай", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о первой смерти от коронавируса в Казахстане.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.
Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.
23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.