В 10 областях Казахстана ввели ограничения на дорогах

Транспорт, Другое
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Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 31 участке автодорог республиканского значения в 
10 областях, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол». 

Фото Kazpravda.kz

Абайская область – 2 участка 
1. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1013, участок с.Калбатау - гр.Восточно-Казахстанская обл. - 42 км. 
2. «Омск-Майкапчагай» км. 910-1002, уч. с.Калбатаус - Кокпекты. – 92 км. 

Ограничение действует для грузовых с прицепом и полуприцепом 

Акмолинская область – 8 участка 
1. «Екатеринбург - Алматы» км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы - гр.Карагандинской обл. – 61 км. 
2.«Астана-Петропавловск» км. 18-234, уч. г.Астана - г.Щучинск. – 216 км. 
3.«Кокшетау-Атбасар» км. 47-184, уч. п.Зеренда - г.Атбасар. – 137 км. 
4. «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-200, уч. г.Астана - гр.Павлодарской обл. – 184км. 
5. «Екатеринбург-Алматы» км. 1128-1230, уч. п.Астраханка - п.Кажимукан. – 102км. 
6. «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 16-51, уч. г.Косшы - гр.Карагандинской обл. – 35 км. 
7. «Астана-Коргалжын» км. 19-124, уч. г.Астана - п.Коргалжын. – 105км. 
8. «Астана-Петропавловск» км. 234-304, уч. г.Щучинск - г.Кокшетау. – 70км. 

Ограничение действует для всех видов автотранспорта  

 Западно-Казахстанская область – 1 участок 
1. «Атырау-Уральск» км. 375-492, уч.п.Чапаев - г.Уральск. – 117км. 

Ограничение действует для всех видов автотранспорта  

Восточно-Казахстанская область – 2 участка  
1. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 1013-1046, уч. гр. Абайской обл.- пов.Уланское. – 33км. 
2. «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 6-166, уч. с.Ушановское - г.Алтай. – 160 км. 

Ограничение действует для всех видов автотранспорта  

Жетысуская область – 1 участок 
1. «Ушарал-Достык» км 84-184, уч. ст.Коктумаст - Достык. – 100 км. 

Ограничение действует для всех видов автотранспорта 
 
Карагандинская область – 11 участков  
1.«Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход» км. 0-16, уч. с.Пришахтинск - с.Новостройка – 16 км. 
2. «Екатеринбург - Алматы» км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.- ПВП Темиртау – 73 км. 
3. «Екатеринбург - Алматы» км. 1426-1446, уч. ПВП Темиртау - г.Темиртау – 20 км. 
4. «Екатеринбург-Алматы» км. 1505-1854, уч. п.Новостройка - г.Балхаш. – 349км. 
5. «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135, уч. г.Караганда - гр.Павлодарской обл. – 165км. 
6. «Екатеринбург-Алматы» км. 1445-1459, уч. г.Темиртау - г.Караганда. – 14км. 
7. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, уч. г.Караганда - г.Каркаралы. – 200км. 
8. «Бастау-Актау-Темиртау» км. 0-53, уч. с.Бастау - г.Темиртау– 53км. 
9. «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км. 231- 324, уч. гр.Павлодарской обл.- п.Ботакара. – 93 км. 
10. «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 51-256, уч. гр.Акмолинской обл.- г.Темиртау. – 205 км. 
11. «Кызылорда-Павлодар» км. 788-906, уч. гр.Улытауской обл.- п.Топар. – 118 км. 

Костанайская область – 1 участок
1.«Жезказган-Петропавловск» км. 253-335, уч. гр.Улытауской обл.- г.Аркалык. – 82км. 

Павлодарская область – 2 участка
1.«Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 200-259, уч. гр.Акмолинской обл.- п.Шидерты – 59 км. 
2.«Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл.- п.Шидерты. – 71км. 

Северо-Казахстанская область – 1 участок  
1. «Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км. 65-194, уч. с.Возвышенка -с.Киялы. – 129 км. 

Улытауская область – 2 участка 
1.«Жезказган-Петропавловск» км. 24-137, уч.п.Сатпаев.- с.Улытау. – 113км. 
2.«Кызылорда-Павлодар» км. 433-788, уч. г.Жезказган.- гр.Карагандинской обл. – 355км. 
    
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 733 единиц техники и 1452 человек.

#погода #транспорт #дорога #области

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