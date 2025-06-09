В 4 раза выросло количество заявок от костанайцев на приватизацию жилья

Недвижимость
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Это связано с изменениями в законодательстве о жилищных отношениях, затронувшие граждан, которым ранее было предоставлено жильё без права приватизации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году количество заявок от костанайцев на приватизацию жилья увеличилось в четыре раза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz по Костанайской области

С 4 декабря 2024 года ограничения на приватизацию арендного жилья были отменены, и теперь все арендаторы имеют право приватизировать занимаемое ими жильё. Что и вызвало поток желающих в Костанае оформить квадратные метры в собственность.

Соответственно, с начала текущего года увеличилось и количество поданных заявок на приватизацию в среднем в четыре раза. Если ранее жилищной комиссией рассматривалось от 10 до 15 дел в месяц, то с января 2024-го их количество превышает 60 в месяц.

Следует отметить, что эти изменения положительно повлияют на поступления в государственный бюджет. К примеру, с 2022 года доходы от приватизации жилых помещений составили 659 млн тенге. С учётом снятия ограничений на приватизацию арендного жилья, ожидается дальнейший рост этих поступлений также в среднем в 4-5 раз.

 

#жилье #заявки #приватизация

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