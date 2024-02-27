В аэропорту Астаны начали вылетать задержанные рейсы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее из-за чрезвычайной ситуации в аэропорту Астаны было задержано 18 рейсов (14 рейсов внутренние рейсы, 4 международные рейсы). Работа в терминалах внутреннего и международного рейсов аэропорта возобновилась в 10:48, пассажиры начали проходить регистрацию и предполетный досмотр.

Рейс DV702 Астана - Шымкент вылетел в 12:23, IQ389 Астана - Жезказган - в 12:26 и KC952 Астана - Алматы - в 12:46, IQ437 Астана - Петропавловск - в 13:38, КС7052 Астана - Алматы - в 13:36, KC205 Астана - Дубай - в 13:04.

В период чрезвычайного положения в столичном аэропорту был создан и незамедлительно действовал центр кризисного управления с участием руководства Комитета гражданской авиации МТ РК, сотрудников Авиационной администрации Казахстана совместно с сотрудниками Terminals Airport Astana Management LLP и аэропорта. Эвакуированным пассажирам были предоставлены напитки и питание, сообщили в КГА.