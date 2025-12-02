В Акмолинской области вынесли приговор группе наркокурьеров

Суд
162
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Суд вынес приговор четверым жителям Степногорска, занимавшимся распространением синтетических наркотиков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного  департамента полиции

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Каждый из обвиняемых получил по семь лет лишения свободы. Общий срок наказания составил 28 лет.

По материалам уголовного дела, в октябре 2024 года 41-летний житель Степногорска решил заняться незаконным хранением и сбытом психотропных веществ ради «легкого заработка». Через приложение в социальной сети нашел наркоканал, пройдя первоначальный инструктаж, стал «работать», получая процент за каждую сделанную «закладку».

Со временем привлек в преступную схему троих знакомых, среди которых была девушка. Группа расширила территорию: начали делать закладки не только в Акмолинской области, но и в Павлодаре, куда регулярно выезжали.

Через несколько месяцев деятельность группы попала в поле зрения сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности. Оперативники провели комплекс мероприятий по сбору доказательств и фиксации действий всех участников.

Во время задержания полицейские изъяли расфасованные свертки с синтетическим наркотиком, пластиковые контейнеры, фасовочные пакетики, весы и другие приспособления, используемые для подготовки «закладок». Также были обнаружены фотографии и ориентиры с указанием мест тайников.

Собранные доказательства полностью подтвердили вину подозреваемых. Степногорский городской суд приговорил всех четверых фигурантов к  лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней и максимальной безопасности.

   

#приговор #наркокурьер #Степногорск

