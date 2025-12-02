Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Каждый из обвиняемых получил по семь лет лишения свободы. Общий срок наказания составил 28 лет.

По материалам уголовного дела, в октябре 2024 года 41-летний житель Степногорска решил заняться незаконным хранением и сбытом психотропных веществ ради «легкого заработка». Через приложение в социальной сети нашел наркоканал, пройдя первоначальный инструктаж, стал «работать», получая процент за каждую сделанную «закладку».

Со временем привлек в преступную схему троих знакомых, среди которых была девушка. Группа расширила территорию: начали делать закладки не только в Акмолинской области, но и в Павлодаре, куда регулярно выезжали.

Через несколько месяцев деятельность группы попала в поле зрения сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности. Оперативники провели комплекс мероприятий по сбору доказательств и фиксации действий всех участников.

Во время задержания полицейские изъяли расфасованные свертки с синтетическим наркотиком, пластиковые контейнеры, фасовочные пакетики, весы и другие приспособления, используемые для подготовки «закладок». Также были обнаружены фотографии и ориентиры с указанием мест тайников.

Собранные доказательства полностью подтвердили вину подозреваемых. Степногорский городской суд приговорил всех четверых фигурантов к лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней и максимальной безопасности.