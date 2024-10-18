В Акмолинской области завершили сбор урожая

На сегодняшний день в области завершена уборка зерновых и зернобобовых культур, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По оперативным данным, убрано порядка 4,7 млн га или 100%, при средней урожайности более 14 ц/га намолочено порядка 6,6 млн тонн зерна.

Было задействовано 8,9 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов, жаток и грузовых автомобилей. Урожай принимают 66 лицензированных хлебоприемных предприятий общей емкостью хранения 4,3 млн тонн.

Также у сельскохозяйственных формирований имеются 1 510 зернохранилищ на объем более 2,9 млн тонн и 114 зерносушилок с общей производительностью 3 236,6 тонн в час.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн зерна. Это лучший результат в регионе за последние 11 лет.