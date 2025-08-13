В Актау обсудили влияние климатических изменений на экосистему Каспия

Экология,Таза Казахстан
170
Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках экологической акции «Таза Казахстан», приуроченной к Международному дню Каспия, в Актау прошел круглый стол на тему «Каспийское море в условиях глобальных климатических изменений», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Фото: Комитет рыбного хозяйства

Мероприятие было организовано областным акиматом совместно с Минэкологии и Секретариатом Тегеранской конвенции. В нем приняли участие представители Секретариата Тегеранской конвенции, государственных органов, научно-исследовательских институтов, молодые экологи и представители неправительственных организаций.

Участники обсудили влияние климатических изменений на экосистему Каспия и подготовили предложения, направленные на смягчение негативных последствий.

Во время мероприятия специалист управления рыбной инспекции по Мангистауской области Гульнур Абдигалиева рассказала о целях и задачах мероприятий по сохранению среды обитания тюленей.

«В целом такие мероприятия можно разделить на три этапа. На первом этапе обязательно необходимо провести аналитическую работу. С использованием архивных материалов, отчетов и ранее проведенных исследований организуется аналитический обзор. Второй этап – методологическая работа. Здесь нужно изучить влияние внешних факторов на поведенческие нарушения у тюленей и акустическое воздействие на рыбу. Далее рассматриваем такие факторы, как шум и вибрации. На третьем этапе разрабатываются предложения по мероприятиям. Например, рекомендации по движению судов в зависимости от времени года, защита нерестилищ и предложения по увеличению численности рыбы», – отметила Гульнур Абдигалиева.

Также на встрече председатель экологического совета при Мангистауском областном филиале партии AMANAT Орынбасар Токжанов остановился на проблемах Каспийского моря.

«Снижение уровня Каспийского моря – это не только экологическая проблема, но и фактор, влияющий на социально-экономическое развитие региона. Мы должны объединить усилия всех заинтересованных сторон, чтобы сохранить природу и обеспечить будущее моря», – подчеркнул Орынбасар Токжанов.

