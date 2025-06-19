В Актау в этом году модернизируют 20 км тепловых сетей

ЖКХ
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В течение 2025 года будут заменены 10 км магистральных и 10,2 км внутрирайонных тепловых сетей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев.

С его слов, модернизация тепловых сетей города Актау ведется интенсивно - уровень их износа в результате указанных работ снизится с 79% до 75%.

 - В городе Актау разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию тепловых сетей 1-6 микрорайонов(115,3 км) и 7-24 микрорайонов(118 км). Заключение комплексной экспертизы проекта будет получено во второй половине текущего года. Планируется строительство новой центральной котельной мощностью 360 Гкал/час. Эти работы ведутся с целью окончательного решения проблемы качественного теплоснабжения новых микрорайонов города. Одобрена государственная экспертиза проекта. В этом году планируется начать строительство котельной, - проинформировал Бердибек Картбаев.

Он добавил, что меры позволят обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Актау в осенне-зимний период.

#Актау #ремонт #тепловые сети

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