В Актау запустили модернизированный завод Caspi Bitum

Энергетика
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Проект реализован по прямому поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и знаменует собой важный этап в укреплении энергетической и транспортной независимости страны

Фото: пресс-служба МЭ РК

В Актау состоялся официальный запуск модернизированного битумного завода ТОО «СП «Caspi Bitum» – стратегически важного объекта для инфраструктурного развития Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

В торжественной церемонии запуска приняли участие представители государственных органов, включая акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая и директора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики РК Даулета Арыкбаева, а также руководство АО «Самұрық-Қазына», АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и партнеров из CITIC Group.

Модернизация Caspi Bitum – это результат целенаправленной политики Правительства РК по развитию глубокой переработки нефти и обеспечению страны собственными высококачественными строительными материалами. Успешная реализация проекта, причем с опережением графика на месяц, стало возможной благодаря четкой координации со стороны государственных органов, эффективному управлению проектом, слаженной работе генерального подрядчика CITIC Construction и всех вовлеченных специалистов.

Реализация этого проекта имеет общенациональное значение. В результате модернизации годовая мощность завода по переработке нефти увеличена на 50% – с 1 до 1,5 млн тонн, что вносит существенный вклад в увеличение объемов нефтепереработки внутри страны.

Ключевым достижением стало наращивание производства стратегически важного продукта – дорожного битума – до 750 тыс. тонн в год, что также представляет собой 50%-ный рост. Это позволит практически полностью покрыть внутреннюю потребность Казахстана в качественном битуме для строительства и ремонта автодорог в рамках государственных программ, таких как «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Кроме того, увеличение собственного производства минимизирует зависимость от импорта битума, обеспечивая стабильность поставок и цен на внутреннем рынке, что критически важно для реализации масштабных инфраструктурных проектов по всей стране.

«Запуск модернизированного завода Caspi Bitum – это стратегически важный шаг для всей страны, реализация которого находилась на особом контроле Правительства и Министерства энергетики в рамках исполнения поручения Главы государства, – подчеркнул директор департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики РК Даулет Арыкбаев. – Увеличение производства отечественного битума на 50% позволит ускорить темпы строительства и ремонта дорог, повысить их качество и долговечность. Это прямое вложение в развитие инфраструктуры, улучшение логистики и, в конечном счете, в повышение качества жизни казахстанцев. Данный проект является наглядным примером перехода от сырьевой направленности к глубокой переработке нефти, что соответствует государственной политике по долгосрочному развитию нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».

Проект модернизации включал сложнейшие технологические операции, такие как установка новой 40-метровой вакуумной колонны весом 140 тонн, обновление установки ЭЛОУ-АВТ, монтаж тысяч метров трубопроводов и кабелей, внедрение современных систем автоматизации. Это демонстрирует высокий уровень инженерно-технической компетенции, доступный в Казахстане.

Запуск обновленного завода Caspi Bitum, включенный в План действий Правительства РК, является ярким примером реализации государственной политики по переходу от сырьевой экономики к производству продукции с высокой добавленной стоимостью и укрепляет статус Казахстана как регионального лидера в производстве строительных материалов, заключили в министерстве.

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