В Актобе в рамках Всемирного дня чистоты собрали более 40 тонн мусора

Таза Казахстан
12
Айжан Шаукулова

Всемирный день чистоты ежегодно отмечается 20 сентября во многих странах и объединяет миллионы людей в стремлении сделать планету чище, передает Kazpravda.kz

Фото автора

В этот день проходят экологические акции и субботники на городских территориях.

В Актобе по случаю дня чистоты состоялся масштабный субботник в районе Кривого озера – территории с промышленными объектами и дачными участками, где традиционно скапливается значительное количество бытового и строительного мусора.

Мероприятие организовано в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан», проводимой по поручению Президента страны. В уборке приняли участие свыше 100 человек. Это работники областного департамента экологии, а также 25 компаний, включая «СНПС-Актобемунайгаз», Актюбинский завод ферросплавов, «Сагиз Петролеум Компани» и ряда других промышленных предприятий региона.

- Мы заботимся о нашей родной земле, особенно уделяя внимание важным местам массового отдыха. Подобные акции не только способствуют сохранению окружающей среды, но и помогают формировать у населения культуру экологической ответственности, - отметил руководитель департамента экологии по Актюбинской области Ербол Куанов.

На субботник вышли и иностранные сотрудники ТОО «Сагиз Петролеум Компани», в числе которых был Цан Цу Мао, подчеркнувший важность подобных экологических инициатив.

- В Китае мы тоже регулярно проводим подобные уборки. Коллеги добровольно выходят после пикников за городом, чтобы сохранить природу чистой. Приятно участвовать в такой инициативе и здесь в Актобе, - сказал он.

Участники субботника собирали мусор вручную в мешки. Там, где находились крупные свалки и тяжелые строительные отходы, уборка велась с помощью тракторов и экскаваторов. Вся необходимая техника была предоставлена акиматом Алматинского района.

В результате с территории района Кривого озера было вывезено свыше 40 тонн бытового и строительного мусора.

#Актобе #экология #Таза Қазақстан

