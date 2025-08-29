В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»

Энергетика
94
Лаура Казихан

ВЭС стала одним из крупнейших объектов возобновляемой энергетики в стране

Фото: ERG

В Актюбинской области завершено строительство ветроэлектростанции «Хромтау» мощностью 150 мегаватт. ВЭС стала одним из крупнейших объектов возобновляемой энергетики в стране. Проект реализован Eurasian Resources Group (ERG) в рамках ESG-стратегии устойчивого развития и декарбонизации производства.

В торжественном мероприятии по случаю завершения строительства и запуска всех турбин приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, председатель совета директоров и главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов.

- Запуск ветроэлектростанции «Хромтау» - важное событие как для региона, так и для всей страны. Это вклад в достижение задач, поставленных Главой государства, в том числе по привлечению инвестиций и развитию «зеленой» экономики, - отметил Асхат Шахаров в ходе торжественного запуска объекта.

ВЭС «Хромтау» - первый проект ERG в сфере ветрогенерации. Он реализован дочерней компанией ERG Capital Projects при финансовой поддержке Банка Развития Казахстана. По словам Шухрата Ибрагимова, инвестиции в строительство составили более 74 миллиарда тенге. Энергия от ВЭС полностью покроет потребности Донского горно-обогатительного комбината (в составе АО «ТНК «Казхром», входящего в ERG).

- ERG всегда работала по принципам ESG. Теперь мы не просто производим качественный металл, признанный во всем мире, но делаем его экологически чистым. ВЭС «Хромтау» стала символом перехода Группы на «зеленую» энергетику, - подчеркнул Шухрат Ибрагимов. 

Станция состоит из 24 ветротурбин. Первая электроэнергия была получена в декабре 2024 года, а первый миллион киловатт-часов произведен уже 1 января 2025 года. На сегодня монтаж завершен полностью, объект готов к эксплуатации.

По расчетам специалистов, ежегодно станция будет вырабатывать более 500 миллионов киловатт-часов «зеленой» энергии, что позволит сократить выбросы до 440 тысяч тонн углекислого газа в год и сэкономить более 300 тысяч тонн угля в год.

- Банк Развития Казахстана уделяет особое внимание проектам в сфере возобновляемой энергетики. Финансирование ВЭС «Хромтау» - наглядный пример эффективного сотрудничества государства и бизнеса в построении низкоуглеродной экономики, - отметил председатель правления Банка Развития Казахстана Марат Елибаев. 

На этапе эксплуатации ветропарка создано 25 новых рабочих мест. В дальнейшем объект войдет в состав дивизиона энергетики ERG.

Новый этап в развитии казахстанской металлургии и экологии уже начался, и его основа заложена здесь, в Актюбинской области, где ветер стал источником устойчивого будущего.

#Актюбинская область #энергетика #ВЭС

