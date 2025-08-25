Фото пресс-службы акимата

Напомним, что служба начала работу 18 февраля 2025 года. В ее составе – две мобильные бригады, работающие в круглосуточном режиме. Основная задача - оказание первичной помощи животным, оказавшимся в критической ситуации, а также проведение ревакцинации против бешенства ранее выпущенных животных.

С момента запуска помощь оказана 223 животным, среди которых 154 собаки, 64 кошки, а также осел, лошадь, две косули и сова. Дополнительно ревакцинировано 1 259 собак.

На сегодня 158 животных выздоровели и возвращены в места обитания. Две косули переданы в Алматинский зоопарк.

По словам специалистов, постоянный мониторинг состояния животных позволяет повысить эффективность их защиты и снизить риски распространения заболеваний.