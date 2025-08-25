Помощь мобильных бригад скорой ветеринарной службы получают животные. Пилотный проект реализует Алматинская ветеринарная служба управления предпринимательства и инвестиций города Алматы, сообщает Kazpravda.kz
Напомним, что служба начала работу 18 февраля 2025 года. В ее составе – две мобильные бригады, работающие в круглосуточном режиме. Основная задача - оказание первичной помощи животным, оказавшимся в критической ситуации, а также проведение ревакцинации против бешенства ранее выпущенных животных.
С момента запуска помощь оказана 223 животным, среди которых 154 собаки, 64 кошки, а также осел, лошадь, две косули и сова. Дополнительно ревакцинировано 1 259 собак.
На сегодня 158 животных выздоровели и возвращены в места обитания. Две косули переданы в Алматинский зоопарк.
По словам специалистов, постоянный мониторинг состояния животных позволяет повысить эффективность их защиты и снизить риски распространения заболеваний.