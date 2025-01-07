В Алматы докупят еще 100 школьных автобусов

В южной столице в 2024 году построено 18 объектов образования, которые обеспечили 11,7 тыс. ученических мест, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Благодаря этим мерам уже к следующему учебному году дефицит будет сокращен до «управляемого» уровня – 3-4 тыс. мест. Об этом сообщили в городском управлении образования.

Важной частью развития образования стало внедрение стандарта «Алматинские школы». В рамках этого проекта организован подвоз учащихся государственных школ. В 2024 году количество школьных автобусов увеличено до 200 единиц, что позволило охватить 15,3 тыс. школьников. В 2025 году количество автобусов по поручению акима Алматы Ерболата Досаева будет увеличено еще на 100 единиц, что обеспечит еще большее количество учащихся возможностью безопасного и удобного подвоза в учебные заведения.

Ранее отмечалось, что автобусы будут выходить на маршруты по мере поступления заявок от школ, в которых учатся дети, проживающие в отдаленных и труднодоступных районах. Это один из приоритетов, согласно которому распределяются школьные автобусы. Для каждой школы разработаны детальные маршрутные листы, чтобы обеспечить транспортировку учащихся.