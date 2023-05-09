В Алматы ищут поджигателей урочища Медеу

В акимате Алматы уверены, что смертельный пожар в Медеу провоцирован не природными факторами, а человеческими. Поиском поджигателей занимаются полицейские, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Хабар 24 ".

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

О том, что следователи ищут поджигателей, устроивших горный пожар в Иле-Алатауском национальном парке журналистам сообщил аким Медеуского района г. Алматы Еркебулан Уразалин.

До ЧП здесь были замечены двое молодых мужчин, которые спешно покинули место происшествия.

"Вчера предварительно, по информации в 23:00 произошло возгорание. Причины сейчас выясняются, но это человеческий фактор. Были замечены двое молодых людей. Они покинули место происшествия. Сейчас поиском этих людей мы занимаемся совместно с полицией. Поручение соответствующее дано", - сообщил аким.

Напомним, что 8 мая, в 01:24, при тушении огня погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Алматы 29-летний сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков.

Также получил травму руки еще один сотрудник противопожарной службы.