Еще 17 новых троллейбусов запустили на маршруты в Алматы

На сегодня в город поставлены 55 троллейбусов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно информации, на сегодня в город поставлены 55 троллейбусов, 19 из которых были задействованы на маршрутах №1, №9, №12, №5, №11, №25, №7, №19, №6. В Алматы на указанные маршруты запущено еще 17 новых троллейбусов.

"По мере прохождения технической подготовки на линию будут выпущены остальные новые троллейбусы, в итоге по всем 9 маршрутам будут работать 60% новых троллейбусов", – рассказали в акимате.

Как сообщалось ранее, троллейбусный парк №1 Алматы получил первую партию из ста 12-метровых низкопольных троллейбусов Yutong ZK6128BEVG.

Подвижной состав обновляется впервые за 11 лет по поручению акима Алматы Ерболата Досаева.

Как отметили в акимате, новый транспорт комфортен и может проехать на аккумуляторе при отключении электричества.