В Алматы, где проблема массовой уплотнительной застройки давно навязла в зубах и даже стала причиной настоящих коммунальных трагедий, дело дошло до серьезных санкций в отношении недобросовестных девелоперов.

В Алматы начался снос сразу нескольких незаконно строящихся ЖК, но такая борьба за чистоту архитектурного облика мегаполиса нравится не всем.

Вскоре вступит в законную силу решение о сносе строящегося в Наурызбайском районе ЖК «Жайсан». В ходе проверки объекта было установлено, что он возводится без соответствующих разрешений, за что заказчика уже привлекли к административной ответственности. Позже по обращению городского управления градостроительного контроля состоялось заседание специализированного межрайонного экономического суда, который удовлетворил иск в отношении строительной компании и постановил снести незаконно возводимый объект.

«Лишним» оказался третий этаж у другой новостройки – ЖК Pine Hill, она заложена в верхней части города, в Бостандыкском районе. Разрешение застройщик имеет только на два этажа. Разбирательства по этому прецеденту тянулись с осени прошлого года, и наконец в апелляционной инстанции жалоба на девелопера рассмотрена положительно. Решение суда о сносе верхнего этажа здания вступило в законную силу и находится на исполнении в департаменте юстиции.

Вокруг еще одной «подпольной» новостройки разгорелись нешуточные страсти. Как выяснилось, на месте многоквартирных домов ЖК Qadam, заложенных в Наурызбайском районе, должна была появиться общеобразовательная школа. По крайней мере, застройщик получал разрешение и готовил техническую документацию именно на этот социальный объект, но в итоге начал воплощать куда более выгодный проект – коммерческий жилой комплекс.

Для этого строительная компания привлекла средства нескольких сотен дольщиков. Как раз они и стали протестовать против намерений власти снести несанкционированный самострой. Люди, многие из которых вложили в строительство ипотечные займы и деньги от продажи единст­венного жилья, опасаются, что останутся ни с чем.

Даже если им вернут вложенное, купить равноценные квартиры теперь едва ли удастся: застройщик в свое время предложил им довольно привлекательную цену за квадратный метр, свое черное дело сделала и инфляция...

Теперь в строительной компании фактически признаются в подлоге. Документов на возведение жилого комплекса у нее дейст­вительно не было, разрешения имеются только на строительство школы. О смене функционального назначения новостройки власти в известность не были поставлены.

Тихой сапой строители успели возвести два из пяти жилых домов и начать третий. Но по экспертной оценке ни один из них не может быть допущен к эксплуатации, поскольку строительство велось без утвержденной проектно-сметной документации, в том числе архитектурно-планировочного задания, госэкспертизы проекта, согласований технического и авторского надзоров. Этих оснований хватило, чтобы суд вынес решение о сносе уже построенных объектов. Кроме того, строительная компания оштрафована на 1,5 млн тенге.

Впрочем, у девелопера еще есть время на то, чтобы опротестовать судебное постановление. Решимости в этом деле ему могут добавить настроения дольщиков. На днях они пришли митинговать к офису компании. Вот только требования свои они в большей мере адресовали не обманувшей их компании-застройщику, а городскому акимату – граждане хотели бы продолжения строительства ЖК. На этой волне приободрились и в строительной компании, ее представитель Нуртас Маджанов выступал перед аудиторией с заметным пафосом: «Мы говорим государству: дайте нам достроить, дайте нам эту бумагу! Качество проверяйте, лабораторию вызывайте, любых специалистов приглашайте! Если со стороны нормативов смотреть, там и нет никаких нарушений!»

То есть вот так: мы что хотим, то и воротим, а ты, дорогое государство, бери за нас ответственность – вкладывай бюджетные деньги в проверки и экспертизы и давай обманутым нами гражданам свои «железобетонные» гарантии.

Поддавшись сегодня подобному шантажу и давлению, городская власть совершила бы огромный шаг назад в пока еще робком намерении навести порядок в своей градостроительной политике. Десятки лет Алматы застраивают безответственно и бесчувственно, без страха и опасений, что придется отвечать за уничтожение архитектурного облика самобытного города, за алчность, которая откровенно стоит за «точечной» и уплотнительной застройкой.

В городском акимате, кажется, готовы проявить волю в регулировании вопросов строительства в мегаполисе. В самом начале была волна замораживания строек «сомнительного происхождения», потом последовал ряд решений о прекращении строительства, нарушающего регламент, и наконец дело дошло до судебных постановлений о сносе незаконных объектов… Очень бы не хотелось, чтобы и эти ожидания оказались ложными.

В июне в Алматы самая обычная коммунальная разборка закончилась чудовищной трагедией. Жители обычной пятиэтажки, которые устали терпеть неудобства от соседства с вновь отстроенным жилым комплексом, перекрыли движение на проезжей части дороги. В результате конфликта один из пикетчиков ударил водителя, застрявшего в пробке, тот упал и умер.

По следам этих событий из район­ного акимата сообщили, что улочку между пятиэтажкой и ЖК, которая стала яблоком раздора из-за перенаселенности микрорайона, перекрыли лежачими полицейскими и вообще перестали считать улицей, а сделали придомовой территорией. В общем, решили проблему.

Почему-то это напомнило сцену из известной советской кинокомедии, где городской инспектор одним взмахом руки постановлял что снести, а что оставить в таежном городке лесорубов. Так печку в женском общежитии по мановению начальства едва было не сломали, но в итоге решили, что достаточно будет просто ее побелить. В Алматы нужно раз и навсегда определиться, что сносить, а что белить, где строить, а где ни за какие прелести и блага нельзя вбить ни одной сваи…

Относительно недавно в Алма­ты приняты новые регламенты застройки функциональных зон городской территории. Они вводят ограничения высотности жилых зданий в периметре южнее прос­пекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова и восточнее ВОД (Восточная объездная дорога). Также предусматривается запрет на новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15% и фактически запрещают «точечную» застройку в сложившихся жилых кварталах.

С 1 августа в городе начал работу обновленный градостроительный совет, за решениями которого будут стоять профессионалы архитектурной и строительной отраслей и просто неравнодушные общественники.

Еще одна ценная новация – в акимате открыли горячую линию по вопросам застройки города. По телефону +7 (727) 229-81-36 можно узнать, какой объект заложен в той или иной его точке, кем санкционировано строительство, кто его ведет. По этому же номеру горожане смогут перед покупкой недвижимости проверить информацию о законности того или иного строящегося дома, запросить документы на объект.