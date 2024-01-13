В Алматы накрыли лабораторию по выпуску «синтетики» в особо крупном размере

Происшествия
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Наркотики намеревались продавать через интернет, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Департаментом КНБ Алматы пресечена деятельность по производству и распространению синтетических наркотиков в особо крупном размере.

«3 января 2024 года в арендованном частном доме близ Алматы оперативниками во время изготовления наркотиков с поличным задержаны двое иностранных граждан. В ходе обысков из незаконного оборота изъято 30 кг готовой продукции психотропного вещества «альфа-PVP», а также более 5,5 тонн прекурсоров», - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Наркотики предназначались для распространения в Казахстане путем продаж через интернет, отметили в ведомстве.

Подозреваемые под стражей.
 

#КНБ #Алматы #синтетические наркотики

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