В Алматы накрыли лабораторию по выпуску «синтетики» в особо крупном размере

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Департаментом КНБ Алматы пресечена деятельность по производству и распространению синтетических наркотиков в особо крупном размере.

«3 января 2024 года в арендованном частном доме близ Алматы оперативниками во время изготовления наркотиков с поличным задержаны двое иностранных граждан. В ходе обысков из незаконного оборота изъято 30 кг готовой продукции психотропного вещества «альфа-PVP», а также более 5,5 тонн прекурсоров», - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Наркотики предназначались для распространения в Казахстане путем продаж через интернет, отметили в ведомстве.

Подозреваемые под стражей.

