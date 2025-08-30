В Алматы открылся Almaty Digital Medical Center — современный центр цифровой медицины, объединяющий ключевые сервисы в сфере здравоохранения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В церемонии открытия приняла участие врио заместителя руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы Лайла Имангалиева.

Центр ведёт мониторинг показателей здравоохранения и передаёт аналитические данные в Управление для принятия управленческих решений.

Здесь работает единый контакт-центр 1312, который принимает обращения граждан по вопросам медицины, разгружает поликлиники.

Благодаря этому значительно снизилось число потерянных звонков, а врачи могут больше времени уделять пациентам.

Внедрены сервисы телемедицинского патронажа и голосовых помощников с искусственным интеллектом. Они помогают дистанционно сопровождать пациентов, организовывать онлайн-консультации специалистов и автоматически приглашать жителей города на скрининги, вакцинацию и обследования.

"На первой линии работают специалисты с медицинским образованием, а на второй – квалифицированные врачи с лицензией. Они могут оперативно подключаться к консультациям и в режиме онлайн быстро решать любые клинические вопросы", – объясняет генеральный директор Василий Мясников.

По словам специалистов, Almaty Digital Medical Center стал новым форматом взаимодействия медицины и населения, который делает помощь доступнее для горожан и экономит ресурсы медицинской системы.