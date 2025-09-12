меню

В Алматы открылся республиканский центр эндокринологии и диабета

Здравоохранение
В составе команды – эндокринологи, офтальмологи, хирурги-подиатры и другие специалисты

Фото: Минздрав РК

Сегодня на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней состоялось торжественное открытие Республиканского центра компетенций эндокринологии и диабета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Сахарный диабет остаётся одной из главных медико-социальных проблем: в Казахстане зарегистрировано более 544 тысяч пациентов, из них 95% страдают диабетом 2 типа.

«Укрепление эндокринологической службы – стратегическое направление отечественного здравоохранения. Новый центр позволит внедрять современные методы диагностики и лечения, повышать качество жизни пациентов и снижать риск осложнений», - подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Центр станет координационной площадкой для оказания методической помощи регионам, внедрения междисциплинарного подхода и расширения сети специализированных кабинетов, включая кабинеты диабетической стопы.

В составе команды – эндокринологи, офтальмологи, хирурги-подиатры и другие специалисты. Пациенты получают комплексное ведение и обучение по самоконтролю диабета. В центре внедрены современные устройства для мониторинга и терапии, а также ведутся «Школы диабета».

Открытие центра стало важным шагом в развитии эндокринологической службы Казахстана, ориентированной на профилактику осложнений и повышение доступности специализированной помощи.

Министр отметила необходимость открытия центров компетенций по профилю «эндокринология» не только на базах многопрофильных областных больниц, но и на уровне ПМСП, в частности кабинетов диабетической стопы для предотвращения развития осложнений и сохранения здоровья нижних конечностей. 

#Алматы #центр #диабет

