В Алматы побеждает «Бенфика»

На прошедшей неделе в четырех группах определялись участники финального этапа самого прес­тижного турнира Старого Света среди европейских футзальных команд. Один из этапов Элитного раунда прошел в Алматы, где действующий чемпион Казах­стана также боролся за заветную путевку, но, к сожалению, выступил крайне неудачно, заняв последнее место.

В последнем поединке скоротечного турнира алматинский «Кайрат» проиграл португальской «Бенфике». Встреча началась с гола Альберта Акбаликова, но португальцы благодаря голам Ромуло и Артура добились волевой победы (2:1). Таким образом, «Бенфика» с семью очками выиграла группу. Второе место у чешского «Хрудима», который вничью сыграл с мальтийским «Луксором» (3:3), а вот наша коман­да завершила выступление на четвертой позиции.

В это же время определились все участники финального турнира Лиги чемпионов УЕФА. Помимо «Бенфики», в заветном Финале четырех также сыграют еще один клуб из Португалии – «Спортинг», испанская «Пальма» и бельгийский «Андерлехт». Матчи состоятся 4⁄5 и 6⁄7 мая 2023 года. Место проведения турнира и расписание будут определены позже.