В Алматы побеждает «Бенфика»

Статьи
Аскар Бейсенбаев

Определились все участники финального турнира Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу по итогам Элитного раунда.

На прошедшей неделе в четырех группах определялись участники финального этапа самого прес­тижного турнира Старого Света среди европейских футзальных команд. Один из этапов Элитного раунда прошел в Алматы, где действующий чемпион Казах­стана также боролся за заветную путевку, но, к сожалению, выступил крайне неудачно, заняв последнее место.

В последнем поединке скоротечного турнира алматинский «Кайрат» проиграл португальской «Бенфике». Встреча началась с гола Альберта Акбаликова, но португальцы благодаря голам Ромуло и Артура добились волевой победы (2:1). Таким образом, «Бенфика» с семью очками выиграла группу. Второе место у чешского «Хрудима», который вничью сыграл с мальтийским «Луксором» (3:3), а вот наша коман­да завершила выступление на четвертой позиции.

В это же время определились все участники финального турнира Лиги чемпионов УЕФА. Помимо «Бенфики», в заветном Финале четырех также сыграют еще один клуб из Португалии – «Спортинг», испанская «Пальма» и бельгийский «Андерлехт». Матчи состоятся 4⁄5 и 6⁄7 мая 2023 года. Место проведения турнира и расписание будут определены позже.

Популярное

Все
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Помогать не магазинам, а заводам
«Якорь» для сельской молодежи
Испытание морозом не прошли
​​​​​​​Что не так с ночным тарифом?
Франция уже в плей-офф
В Алматы побеждает «Бенфика»
Astana Piano Passion: юные, талантливые, перспективные
Талантам надо помогать
Astana Club в Париже
Не пей, можешь не выжить
Ноябрь с теплом
Не комикс – сказка!
Люди вне времени
Ответственная свобода
Предприниматели тоже плачут
«Виновны!» – таков приговор суда, рассмотревшего уголовное дело по обвинению в покушении на убийство журналиста
Проекты на перспективу
Праздник аграриев
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО

Читайте также

Статьи
Astana Club в Париже
Статьи
Испытание морозом не прошли
Статьи
Помогать не магазинам, а заводам
Статьи
Люди вне времени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]