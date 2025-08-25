В Алматы полицейские проверили школьные автобусы

Закон и Порядок
103
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Накануне нового учебного года департамент полиции совместно с управлением городской мобильности и акиматом Алматы провели массовую проверку состояния школьных автобусов и транспортной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инспекция совершалась на автопредприятия, которые обеспечивают работу 200 специальных автобусов для школьников, также обследована улично-дорожная сеть в районе 216 школ. По результатам проверок выдано 275 предписаний на устранение недостатков, заменены и вновь установлены дорожные знаки, обновлена дорожная разметка, оборудовано LED-освещение на нерегулируемых пешеходных переходах, установлены разделительные металлические ограждения.

Парк школьных автобусов в Алматы состоит из современной техники 2023–2024 годов выпуска, они оснащены современными системами безопасности: видеонаблюдением – по шесть камер в салоне и вне его, ремнями безопасности, оборудованием для пожаротушения, пандусами для маломобильных пассажиров.

Кроме того, в ходе реализации концепции Vision Zero, направленной на снижение смертности на дорогах, к началу нового учебного года дополнительно обустроено более 20 искусственных неровностей и 10 «мысов безопасности» вокруг территории школ.

Отметим, что тема безопасности детей имеет важный аспект. Так, в Астане этим летом пассажирский автобус совершил ДТП, в результате которого восьмилетняя девочка лишилась ног. 

 

#дети #Алматы #школьные автобусы

