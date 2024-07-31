В Алматы построят завод солнечных панелей

Удобное логистическое расположение объекта позволит поставлять сырье и отгружать готовую продукцию потенциальным заказчикам как в Казахстане, так и в странах ближнего зарубежья.

Под строительство выделен земельный участок площадью более двух гектаров. Технологические возможности нового завода предполагают выпуск до 250 тыс. солнечных модулей в год. Мощность одного модуля составляет от 585 Вт.

Вся производимая продукция будет выходить под брендом TGS-Solar. Технологическим партнером по реализации инвестпроекта выступает всемирно известная китайская компания LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (LONGi), являющаяся лидером в области солнечных технологий и инноваций.

На новом заводе солнечных модулей будет установлено современное оборудование, в том числе автоматические линии по их сборке, лазерные плазменные резаки, автоматические сварочные машины. Предприятие простимулирует развитие городской экономики, здесь намечено создать более 100 новых рабочих мест. Кроме того, сформируется цепочка из казахстанских производителей комп­лектующих и материалов.

Финансирование строительства завода осуществляется за счет собственных средств и в рамках региональной программы развития предпринимательства Almaty Business 2025.

Дочерняя организация АО «СПК «Алматы» – ТОО «Алматы Финанс» – выделила льготное кредитование в размере 500 млн тенге. Общая же сумма инвестиций превысила 2,1 млрд тенге.

В настоящее время доля ВИЭ в республике составляет 5,8%, к 2035 году планируется ее увеличение до 16%. Проект направлен на увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации электроэнергии.

Создание и запуск завода солнечных панелей, намеченные к концу нынешнего года, отвечают задачам, поставленным Главой государства по развитию энергетического машиностроения, достижению страной к 2060-му углеродной нейтральности и удвоению ВВП респуб­лики к 2029 году.