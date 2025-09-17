Основная цель проводимой работы – сокращение, уничтожение и предот­вращение появления грызунов в жилых массивах и парковых зонах. По планам обработка будет проведена на общей площади более 47 тыс. га, включая берега рек, водоемов, земельные участки жилых домов. Жителям частного сектора предоставляется возможность бесплатно получить отравленную приманку с подробной инструкцией по ее применению.

Дератизация в мегаполисе проводится дважды в год – весной и осенью. Эти комплексные меры позволяют эффективно контро­лировать численность грызунов и снижать риски их распространения. В то же время управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города обратилось к юридическим лицам, КСК, ОСИ и ПТ с просьбой организовать дератизационные работы на подведомственных территориях и контейнерных площадках синхронно с общегородской дератизацией.