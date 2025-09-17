В Алматы проводится второй этап дератизации

ЖКХ
16
Николай Николаев

Мероприятие охватывает все восемь районов города и продлится с 15 сентября по 31 октября.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основная цель проводимой работы – сокращение, уничтожение и предот­вращение появления грызунов в жилых массивах и парковых зонах. По планам обработка будет проведена на общей площади более 47 тыс. га, включая берега рек, водоемов, земельные участки жилых домов. Жителям частного сектора предоставляется возможность бесплатно получить отравленную приманку с подробной инструкцией по ее применению.

Дератизация в мегаполисе проводится дважды в год – весной и осенью. Эти комплексные меры позволяют эффективно контро­лировать численность грызунов и снижать риски их распространения. В то же время управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города обратилось к юридическим лицам, КСК, ОСИ и ПТ с просьбой организовать дератизационные работы на подведомственных территориях и контейнерных площадках синхронно с общегородской дератизацией.

#Алматы #дератизация

Популярное

Все
В Туркестане открыт гребной канал
Сельское хозяйство – стратегический актив
Духовный центр Жетысу
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Как изменились цены на жилье в Казахстане
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
День кино отмечают в Казахстане
Признание в любви
«Маскарад» в Шымкенте
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Столице – эффективную инфраструктуру
Аварий стало меньше
Газ становится доступнее
Свыше 1 млрд тенге задолжали жители Костанайской области за…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]