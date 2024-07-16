В Алматы состоялся семейный фестиваль

В рамках фестиваля состоялись литургия, награждение многодетных семей и семей, проживших совместно более 25 лет, концерт классической музыки, мастер-классы, благотворительная ярмарка. Фестиваль направлен на поддержку традиционных семейных ценностей, сохранение которых является приоритетной задачей как для Казахстана, так и для России.

– Бережное отношение к традициям объединяет наши страны, – отмечает заместитель руководителя представительства Россотрудничества в РК, вице-консул Генерального консульства России в Алматы Мария Симакова. – Сейчас на площадках проходят мастер-классы, для всех посетителей подготовлены угощения. Средства, собранные на благотворительной ярмарке, будут направлены на помощь нуждающимся и на поддержку социальных объектов.

На праздник, проводившийся на территории православного храма, были приглашены семьи независимо от конфессиональной принадлежности, так как пропагандируемые здесь ценности близки всем людям.

Программа фестиваля была нацелена сразу на все возрастные категории посетителей. Взрослые могли посетить семинары по семейной психологии, насладиться концертом и сделать покупки на ярмарке, для детей было организовано сразу несколько досуговых площадок: это бисероплетение и плетение поделок из лент, глинотерапия (мастер-класс по лепке из природных материалов), создание традиционных кукол из лоскутов и изготовление ватной игрушки.

– Создание кукол имеет глубокие корни, – объясняет мастер-кукольник, номинант конкурса «Папа Карло» Наталья Алешина. – Это обрядовые куклы, которые создают на Масленицу или на День Ивана Купалы. Традицион­ные куклы, которые любят как дети, так и взрослые. Для ребят мы показываем, как в старину создавались игровые куклы, ведь раньше у многих не было возможности приобретать дорогие и сложные в изготовлении игрушки. А из подручных материалов можно самим изготовить куклу-мотанку, и она сможет принести и сегодня много радости. Если вложить в процесс немного старания и любви, то собст­венноручно изготовленная игрушка может стать самой ценной для ребенка, ведь через созидание, заботу и вложенный труд каждый из нас познает мир и обретает правильные жизненные приоритеты.

Это первый фестиваль, проводимый именно в семейном формате. Есть задумка сделать его не только ежегодным, но и значительно расширить число участников и географию проекта.