Цель института — содействие устойчивому развитию региона через интеграцию научных подходов к взаимосвязанным вопросам: земле, воде, энергии и биоразнообразию, передает Kazpravda.kz

Фото: НАН РК

При управлении Национальной академии наук на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета (KazNARU) создается Институт «Nexus» — научно-образовательный центр, ориентированный на разработку комплексных и устойчивых решений в сферах управления землёй, водными ресурсами, энергетикой и сохранения биоразнообразия, объединяющий научный потенциал региональных и международных партнёров.

Инициаторами создания центра выступили Национальная академия наук РК, KazNARU и DKU (Казахстанско-Немецкий университет) при стратегической поддержке Фонда Ханнса Зайделя.

Цель Института — содействие устойчивому развитию региона через интеграцию научных подходов к взаимосвязанным вопросам: земле, воде, энергии и биоразнообразию. Особое внимание будет уделено междисциплинарным исследованиям, международной академической мобильности и подготовке высококвалифицированных специалистов для Центральной Азии.

Основные направления работы включают:

* Разработку политик в сфере устойчивого водного и земельного управления;

* Внедрение цифровых решений для мониторинга природных ресурсов;

* Подготовку кадров, способных работать в условиях климатических изменений;

* Продвижение практик, направленных на предотвращение деградации земель и опустынивания.

Немецкие партнёры, в том числе Фонд Ханнса Зайделя, оказывают институту как финансовую, так и экспертную поддержку — от запуска исследовательских программ и проведения стратегических сессий до развития образовательных платформ

Создание Института «Nexus» стало важным шагом в укреплении казахстанско-германского сотрудничества и формировании устойчивой академической инфраструктуры, способной отвечать на вызовы региона и содействовать достижению Целей устойчивого развития.