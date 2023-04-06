В Алматы строят сразу 3 селезащитные плотины

Впервые за годы независимости в городе Алматы строятся 3 селезащитные плотины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как уточнил министр по ЧС Юрий Ильин на пленарном заседании Мажилиса Парламента 5 апреля, 2 из этих трех сооружений будут защищать Алматы от селей.

«Строительство плотины Аюсай позволит минимизировать угрозу от селевых потоков, селей ливневого, гляциального происхождения и обеспечит инженерную защиту объектов хозяйствования, расположенных ниже проектируемой плотины, и защиту жизни людей, находящихся в селеопасной зоне: объекты каскада Алматинских ГЭС, автодорога Алматы – санаторий «Алма Арасан».

Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай обеспечит инженерную защиту от селевых потоков ниже расположенных объектов: пионерского лагеря «Ленинец», лесничества, дачного массива «Аксай», поселка Акжар Наурызбайского района Алматы и других населенных пунктов, расположенных вдоль русла реки Аксай», – уточнил министр.

Обе плотины сдадут в эксплуатацию уже в этом году.

Кроме того, совместно с Китаем строится селезащитная плотина Чукурбулак на Хоргосе с объемом селехранилища 10 млн кубометров. Она располагается на границе двух стран и будет защищать объекты Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и зданий таможни «Коргас», приграничной торгово-экономической зоны «Восточные ворота», населенных пунктов Хоргос и Баскунчи от паводковых и селевых потоков реки Хоргос. Достроить плотину планируют в 2024 году.