В Алматы трое туристов попали под лавину (видео)

Трое туристов, совершавших восхождение на пик Букреева, попали под лавину. Их спасли сотрудники МЧС РК, передает Кazpravda.kz.
Сход лавины произошел 1 апреля, в 16 часов.
В это время три человека поднимались с Бутаковского перевала на пик Букреева.
Одного из людей откинуло лавиной вниз. На помощь выехала оперативная группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве пяти человек и сотрудники Службы спасения Алматы.
Они связалась с заявителем, который отправлял локацию. Отброшенный лавиной турист, не мог идти дальше, опасаясь спровоцировать сход следующей лавины.
В 18:43 спасатели РОСО установили визуальный контакт с пострадавшими, они уже были все вместе и ждали помощь.
Спустя 20 минут начали спуск пострадавших. В 19:55 туристов спустили до парковки в Бутаковском ущелье. В медицинской помощи мужчины не нуждались.
Спасатели МЧС убедительно рекомендуют соблюдать все меры безопасности в горах.