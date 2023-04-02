В Алматы трое туристов попали под лавину (видео)

Трое туристов, совершавших восхождение на пик Букреева, попали под лавину. Их спасли сотрудники МЧС РК , передает Кazpravda.kz .

Фото пресс-службы МЧС РК

Сход лавины произошел 1 апреля, в 16 часов.

В это время три человека поднимались с Бутаковского перевала на пик Букреева.

Одного из людей откинуло лавиной вниз. На помощь выехала оперативная группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве пяти человек и сотрудники Службы спасения Алматы.

Они связалась с заявителем, который отправлял локацию. Отброшенный лавиной турист, не мог идти дальше, опасаясь спровоцировать сход следующей лавины.

В 18:43 спасатели РОСО установили визуальный контакт с пострадавшими, они уже были все вместе и ждали помощь.

Спустя 20 минут начали спуск пострадавших. В 19:55 туристов спустили до парковки в Бутаковском ущелье. В медицинской помощи мужчины не нуждались.

Спасатели МЧС убедительно рекомендуют соблюдать все меры безопасности в горах.