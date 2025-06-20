В Алматы вырос поток иностранных туристов

Туризм
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

За первый квартал 2025 года рост составил 18%

Фото: акимат Алматы

Туристическая отрасль Алматы продолжает демонстрировать уверенный рост, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

За первый квартал 2025 года мегаполис посетили 496 944 человека, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают в управлении туризма города.

Наиболее значительный прирост зафиксирован среди иностранных туристов, число которых выросло на 18%, достигнув отметки в 145 058 человек против 122 859 в первом квартале 2024 года. 

Рост туристского потока наблюдается из таких стран, как Индия (+73,4%), Китай (+39,3%), Турция (+24%), Объединённые Арабские Эмираты (+47,8%) и Малайзия (рост в 5,7 раза).

Повышенный интерес к туристическим возможностям Алматы подтверждают и авторитетные международные рейтинги. В 2025 году город вошел в список лучших туристических направлений по версии CNN, а также был отмечен среди трендовых направлений года по версии Booking.com.

Алматы продолжает укреплять свои позиции на мировой туристической карте, предлагая гостям уникальное сочетание живописных природных ландшафтов, богатого исторического и культурного наследия, современной городской инфраструктуры и знаменитого казахстанского гостеприимства.

#Алматы #туризм

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