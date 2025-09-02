Это статистика с начала года

Фото: Polisia.kz

В Алматы с начала года выявлено свыше 11 тысяч нарушений среди пользователей электросамокатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Только за последние сутки зарегистрировано свыше тысячи нарушений.

Кроме того, в ходе рейдов полицейские фиксируют случаи оставления самокатов на тротуарах и проезжей части, что создает угрозу для пешеходов и водителей. В результате 69 электросамокатов были водворены на специализированную стоянку.

— Сегодня электросамокаты становятся частью городской среды. Вместе с этим растет и количество нарушений. Закон одинаков для всех. Персональная ответственность лежит как на самих водителях, так и на их родителях, если речь идёт о несовершеннолетних. Мы работаем не только карательно, но и разъяснительно: объясняем правила, предупреждаем, обучаем. Однако безопасность детей и порядок на дорогах — наш приоритет, поэтому полиция будет строго реагировать на любые нарушения, — подчеркнул начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Ранее сообщалось, что в Алматы самокатчики сбили коляску с младенцем. К счастью, ребенок не пострадал.