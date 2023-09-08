В Алматы злоумышленники нанесли ущерб городскому хозяйству на 80 млн тенге

Их преступный замысел мог удивить своей незатейливостью и неизящным исполнением, но результат вполне оправдал все «издержки производства». В Алматы прямо с улицы украли металлические столбы освещения, причинив ущерб городскому хозяйству на 80 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, хищение имущества выявлено в Алатауском районе. О нем сообщили из обслуживающей компании, где однажды не досчитались осветительного оборудования на подконтрольном участке.

– Хорошим подспорьем в раскрытии этого преступления стала система видеонаблюдения, которая зафиксировала факты неоднократных краж, - сообщил начальник управления полиции Алатауского района Есен Искаков. – Только по нашему району установлено более 20 аналогичных эпизодов.

Следствию уже известно, что злоумышленники орудовали ночью: подъезжали на грузовой «Газели», подгоняли арендованный манипулятор и спиливали фонарные столбы прямо у основания. Как и куда сбывали похищенное, еще только предстоит установить в ходе расследования. Сотрудники полиции успели изъять больше 50 украденных столбов, распорядиться которыми подозреваемые не успели. Теперь они будут выполнять роль вещественных доказательств в уголовном деле.

Двое задержанных мужчин, 1991 и 1999 годов рождения, водворены в изолятор временного содержания, с ними проводятся следственные действия.