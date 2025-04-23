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Лесной пожар охватил площадь около 1,3 тысячи гектаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Три тысячи жителей округа Оушен в американском штате Нью-Джерси были эвакуированы из-за лесного пожара, сообщает служба лесных пожаров штата.

Согласно публикации ведомства в Facebook, лесной пожар, охвативший площадь около 1,3 тысячи гектаров, может разрушить более чем 1,3 тысячи построек. Пока удалось потушить только около 5% территории. Причина пожара на данный момент не установлена.