В Англии открыли первую статую Елизаветы II после ее смерти

Бронзовая статуя высотой больше 2 м выставлена перед городской библиотекой Окема, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: oakham.nub.news

На скульптурном изображении представлена молодая королева в парадной мантии, компанию ей составляют три корги, сообщило издание The Тelegraph.

Скульптура, заказанная лордом-лейтенантом графства Ратленд Сарой Фернес в сентябре 2022 года, была создана на частные пожертвования. Необходимые на ее возведение $154 тыс. были собраны в кратчайшие сроки.

В церемонии открытия статуи среди прочих приняли участие члены «Лиги вельш-корги». Не менее 50 корги в сопровождении своих хозяев совершили торжественный проход перед скульптурой.

Королева Великобритании умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Ее похоронили 19 сентября в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом принцем Филиппом. Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.

Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании.