В апреле выбрали акима. И как?

Выборы сельского акима состоялись 16 апреля. Из 1 905 избирателей на участки пришли 1 073 человека, большинство из которых решили проголосовать за Рустема Есмаганбетова, 1988 года рождения, выдвинутого от партии «Amanat».

Стоит отметить, что новый аким не является жителем села, однако все здесь его знают в лицо. Так что же думают жители Кенгира о выборах и новом руководителе? Те, кому мы задали этот вопрос, заверили: они оценивают его работу объективно и только на основании фактов.

Всего в поселке проживают около 2 800 жителей. В будний день на улицах больше автотранспорта, чем прохожих, но мы все-таки нашли тех, кому можно было адресовать интересующий нас вопрос.

Первой, кто согласился поделиться мнением об избранном акиме, стала жительница села по имени Шырынкуль – она ходила на выборы и как раз голосовала за Рустема Есмаганбетова. Голос свой отдала именно ему, поскольку понра­вилась предвыборная программа кандидата.

– Фермеры много раз обращали внимание властей на свои проблемы. Они хотят более действенной поддержки от государства. Село наше держится на крестьянских хозяйствах, – отмечает Шырынкуль, говоря об ожиданиях от нового акима.

В поселке накопилось немало проблем, которые решались, конечно, но не так быстро, как хотелось бы. Каждый из кандидатов наверняка понимал, какой сложный участок работы ему может достаться.

Список затянувшихся коммунальных проблем возглавляли обеспечение питьевой водой, изношенная канализационная система и требующие обновления дороги. Как и в других населенных пунктах, люди просили игровые площадки, хороший детский сад.

В основном жители одобрительно отзываются о работе акима за полгода. По мнению, в частности, Шырынкуль, Рустем Есмаганбетов справляется. Главная радость для сельчан – долгожданную воду наконец-то подвели в каждый дом. На одной или двух оставшихся улицах работы уже подходят к концу.

Поддержали нового главу села и жители Кенгира Кымбат Турсунбаевна и Мукажан Ержанов. Они рассказали, что аким делает подворовые обходы, спрашивает, все ли в порядке, что беспокоит. Такое внимание приятно.

Впрочем, Кымбат Турсунбаевна в выборах не участвовала – была в отъезде. Но тем, что делает избранный сельский глава, довольна – свет есть, воду подвели...

– Меня лично все устраивает, – отметила она. – Есть люди, которые жалуются на проблемы с канализацией, но ее уже начали менять.

Старожил Кенгира Мукажан Ержанов проживает в селе 30 лет. На вопрос, когда было комфортнее, отметил, что как раз сейчас, потому что в дома воду провели. А еще в поселке установили три фильтровальные установки.

Задаем каверзный вопрос: «А может, дело не в акиме, а в госпрограммах, бюджетном финансировании?»

– Программы программами, а от акима многое зависит, – считает Мукажан Ержанов. – При хорошем, расторопном руководстве все вовремя делается. Думаю, теперь и на выборы все будут ходить. Нам не надо оби­вать пороги акимата – Рустем Есмаганбетов постоянно на объектах, на улице, молодец.

Впрочем, несколько человек все же раскритиковали Рустема Есмаганбетова. Основная причина в том, что подрядчики, которые подводили воду к домам, разворотили дорогу. Когда полотно восстановят – неизвестно, а вот порядок после себя коммунальщики не навели.

– Аким наш недосмотрел, надо было их заставить делать все нормально, – сокрушается Виктор Генрихович, которому питьевую воду подвели месяц назад. – Если бы нас, старожилов, спросили, мы бы показали, где копать, чтобы дорогу не разрушить.

По окончании работ земляные завалы после раскопок смывала пожарная машина. Но ямы и выбоины никуда не делись.

– А то, что вода есть, – очень хорошо, – считает Виктор Генрихович. – В советское время из Кенгирского водохранилища питьевую воду по теплотрассе пускали. Сейчас хоть по уму сделали.

Также местные жители рассказали, что в селе есть пустую­щие дома и квартиры в полузаброшенных двухэтажках. Эти квадратные метры, пусть и небольшие, после ремонта мог­ли бы стать домом для семьи без крова, а то и для приезжих чиновников. До города минут 10 на автомобиле, автобусы ездят исправно, так почему же жилье все еще пустует?