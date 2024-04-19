В Аркалыке вручены ключи от новых квартир

фото из архива "КП"

Всего поступило 27 заявлений от жителей сел Екидин и Кызылжулдыз Костанайской области, которые сообщили властям о своем желании переехать из села в город.

Трех- и четырехкомнатные квартиры вчера получили сразу три многодетные семьи. Аким области Кумар Аксакалов лично поздравил новоселов, подарил им плазменные телевизоры и ковры.

– По поручению Главы государства в Костанайской области проводится большая работа по обеспечению безопасности граж­дан и решению проблем, связанных с компенсацией ущерба от паводка. Пусть в ваших семьях царят мир и покой, а невзгоды обходят стороной, – отметил аким. – Вместе мы пережили большую беду, вместе мы справились. Сейчас ситуация стабилизируется, работают комиссии по оценке ущерба, люди получают компенсацию и новое жилье. В числе первых получателей квартир и вы. Рад, что вы приняли правильное решение и переехали в более безопасное и комфортное место.

Отец многодетной семьи, которая переехала в четырехкомнатную квартиру, Багдат Тубеков рассказал о пережитом во время половодья:

– Когда 27 марта в наш дом в селе Кызылжулдыз зашла вода, сразу стало понятно, что сильное течение не оставит строению шансов на спасение. Средств на постройку нового у нас нет. Живем вместе с родителями, воспитываем троих детей. Женщин и детей я сразу отправил в город. Было страшно: что будет дальше, кто поможет? Скот тоже утонул. В беде оказались столько моих сограждан. Огромное спасибо Президенту страны и акимату – не оставили нас один на один с горем, очень быстро были приняты меры. Детей устроили в школу, предоставили все канцелярские товары, обеспечили обедами. А сегодня моя семья въехала в большую четырехкомнатную квартиру с ремонтом и мебелью. Просто глазам не верю, что она наша. Мы счастливы!

Владельцы квартиры по улице Горбачева, 57 теперь называют себя аркалыкчанами, их дом в селе Екидин стихия также не пощадила. В семье Кенжетая Есмаганбетова семь человек.

– Наш дом смыло ночью в первый же день паводков. Погиб и скот, – рассказал новосел. – Надо ли говорить, какой ужас мы пережили той страшной ночью. В первые же дни после трагедии ощутили помощь и заботу со стороны всех госорганов. Двоих детей сразу отправили в оздоровительный лагерь в Алматы. Выражаю слова благодарности акимату района города, области и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за то, что так оперативно были приняты решения по пострадавшим. Что еще важно, власти предоставили право выбора квартиры, мы сами нашли ту, которую хотели, и эта трехкомнатная квартира нам очень нравится.

Работа комиссии по оценке ущерба движимого и недвижимого имущества в регионе продолжается, на сегодня проведено обследование по 202 заявлениям. В Аркалыке на выплату компенсаций заявления поступили от 811 семей на общую сумму 300 млн тенге.

В ходе проведенного техобследования 92 пострадавших строе­ний выявлено, что 73 не подлежат восстановлению. Изъявили желание переехать в город 59 семей, для них будут приобретены квартиры стоимостью до 15 млн тенге. Средства поступят из рес­публиканского бюджета – это 405 млн тенге.