В Аркалыке вручены ключи от новых квартир

Свежий выпуск
53
Кадиша Ныгмет

Жилье для пострадавших от паводка приобретено за счет средств республиканского бюджета.

фото из архива "КП"

Всего поступило 27 заявлений от жителей сел Екидин и Кызылжулдыз Костанайской области, которые сообщили властям о своем желании переехать из села в город.

Трех- и четырехкомнатные квартиры вчера получили сразу три многодетные семьи. Аким области Кумар Аксакалов лично поздравил новоселов, подарил им плазменные телевизоры и ковры.

– По поручению Главы государства в Костанайской области проводится большая работа по обеспечению безопасности граж­дан и решению проблем, связанных с компенсацией ущерба от паводка. Пусть в ваших семьях царят мир и покой, а невзгоды обходят стороной, – отметил аким. – Вместе мы пережили большую беду, вместе мы справились. Сейчас ситуация стабилизируется, работают комиссии по оценке ущерба, люди получают компенсацию и новое жилье. В числе первых получателей квартир и вы. Рад, что вы приняли правильное решение и переехали в более безопасное и комфортное место.

Отец многодетной семьи, которая переехала в четырехкомнатную квартиру, Багдат Тубеков рассказал о пережитом во время половодья:

– Когда 27 марта в наш дом в селе Кызылжулдыз зашла вода, сразу стало понятно, что сильное течение не оставит строению шансов на спасение. Средств на постройку нового у нас нет. Живем вместе с родителями, воспитываем троих детей. Женщин и детей я сразу отправил в город. Было страшно: что будет дальше, кто поможет? Скот тоже утонул. В беде оказались столько моих сограждан. Огромное спасибо Президенту страны и акимату – не оставили нас один на один с горем, очень быстро были приняты меры. Детей устроили в школу, предоставили все канцелярские товары, обеспечили обедами. А сегодня моя семья въехала в большую четырехкомнатную квартиру с ремонтом и мебелью. Просто глазам не верю, что она наша. Мы счастливы!

Владельцы квартиры по улице Горбачева, 57 теперь называют себя аркалыкчанами, их дом в селе Екидин стихия также не пощадила. В семье Кенжетая Есмаганбетова семь человек.

– Наш дом смыло ночью в первый же день паводков. Погиб и скот, – рассказал новосел. – Надо ли говорить, какой ужас мы пережили той страшной ночью. В первые же дни после трагедии ощутили помощь и заботу со стороны всех госорганов. Двоих детей сразу отправили в оздоровительный лагерь в Алматы. Выражаю слова благодарности акимату района города, области и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за то, что так оперативно были приняты решения по пострадавшим. Что еще важно, власти предоставили право выбора квартиры, мы сами нашли ту, которую хотели, и эта трехкомнатная квартира нам очень нравится.

Работа комиссии по оценке ущерба движимого и недвижимого имущества в регионе продолжается, на сегодня проведено обследование по 202 заявлениям. В Аркалыке на выплату компенсаций заявления поступили от 811 семей на общую сумму 300 млн тенге.

В ходе проведенного техобследования 92 пострадавших строе­ний выявлено, что 73 не подлежат восстановлению. Изъявили желание переехать в город 59 семей, для них будут приобретены квартиры стоимостью до 15 млн тенге. Средства поступят из рес­публиканского бюджета – это 405 млн тенге.

#регионы #Аркалык #паводки #жилье #ключи

Популярное

Все
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю
Столетняя фронтовичка готовится встретить 9 мая
В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира
Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек
Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Железные герои дарят живое участие
Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области
Сделки с недвижимостью следует проверять –эксперт
Как купеческий особняк из кадастра исчез
Отвоевать ребенка у смартфона можно с помощью воды
Народная инициатива легла в основу создания музея хлопководства
Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома
Казахский надо сделать модным – преподаватель
На Чаганском гидроузле ведутся работы по усилению шандоров
В Астане проходит показ раритетных костюмов, в которых выступали казахстанские чемпионы
Кто возьмет миллион?
Эвакуированных переселили в общежития в Актюбинской области
Не все боевые награды нашли своих героев
Целина: как это было
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Военные билеты перевели в цифровой формат
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки
Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Свыше 5,8 тыс. семей получили поддержку государства
Караулы Нацгвардии из-за подтоплений перевезли более 1 700 …
Угроза задержки посевной снята
Воде быть!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]