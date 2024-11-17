В Астане более двухсот новобранцев присягнули на верность Родине

Фото: Минобороны РК

Со знаменательным событием солдат пришли поздравить депутаты Мажилиса Парламента, представители Министерства обороны, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие, родные и друзья.

Перед принятием присяги состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.

Новобранцев приветствовал руководитель РОО «Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary» Халық қаһарманы генерал-лейтенант в отставке Бахытжан Ертаев. Он отметил, что защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность гражданина.

«Каждый из нас – от рядового до генерала – должен быть в постоянной готовности к защите суверенитета и целостности страны. Героизм и самоотверженность наших предков служат для всех нас вдохновляющим примером, который наполняет наши сердца гордостью, дает силы и напоминает о нашей общей цели – сделать мир вокруг нас лучше», – сказал Б. Ертаев.

Как отметил командир воинской части 68665 полковник Абай Алибеков, за месяц службы новобранцы, призванные из разных уголков Казахстана, прошли курс молодого бойца. Они ознакомились с историей и традициями части, изучили уставы, тактико-технические характеристики военной техники и вооружения, основы строевой и огневой подготовки, выполнили первые стрельбы.

Для солдат Жандоса Оралова из Жамбылской области и Нұрдаулета Сұлтанғазы из Караганды принятие присяги совпало с их 19-летим. Молодые люди отметили, что этот день рождения они запомнят на всю жизнь.

На площади участники церемонии ознакомились с современными образцами военной техники. Военнослужащие воинской части 68665 продемонстрировали им элементы рукопашного боя и дефиле с оружием.