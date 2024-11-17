В Астане более двухсот новобранцев присягнули на верность Родине

У монумента «Отан қорғаушылар» состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги молодым пополнением воинской части 68665, передает Kazpravda.kz
Со знаменательным событием солдат пришли поздравить депутаты Мажилиса Парламента, представители Министерства обороны, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие, родные и друзья.
Перед принятием присяги состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.
Новобранцев приветствовал руководитель РОО «Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary» Халық қаһарманы генерал-лейтенант в отставке Бахытжан Ертаев. Он отметил, что защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность гражданина.
«Каждый из нас – от рядового до генерала – должен быть в постоянной готовности к защите суверенитета и целостности страны. Героизм и самоотверженность наших предков служат для всех нас вдохновляющим примером, который наполняет наши сердца гордостью, дает силы и напоминает о нашей общей цели – сделать мир вокруг нас лучше», – сказал Б. Ертаев.
Как отметил командир воинской части 68665 полковник Абай Алибеков, за месяц службы новобранцы, призванные из разных уголков Казахстана, прошли курс молодого бойца. Они ознакомились с историей и традициями части, изучили уставы, тактико-технические характеристики военной техники и вооружения, основы строевой и огневой подготовки, выполнили первые стрельбы.
Для солдат Жандоса Оралова из Жамбылской области и Нұрдаулета Сұлтанғазы из Караганды принятие присяги совпало с их 19-летим. Молодые люди отметили, что этот день рождения они запомнят на всю жизнь.
На площади участники церемонии ознакомились с современными образцами военной техники. Военнослужащие воинской части 68665 продемонстрировали им элементы рукопашного боя и дефиле с оружием.