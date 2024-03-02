В Астане дефицит водителей при зарплате в полмиллиона тенге

Транспорт
88

Более 30% водителей - в возрасте от 50 до 65 лет; и только менее 2% - до 29 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: Литер

В City Transportation Systems (CTS) рассказали Tengrinews.kz, почему в Астане не могут найти водителей на заработную плату в 500-600 тыс. тенге.

По информации компании, в настоящее время в автобусных парках столицы работают 1 852 водителя. При этом потребность города составляет 2 912 человек, таким образом, дефицит водительского состава - 1060 человек.
В СТS подчеркнули, что средняя оплата труда водителей составляет 500 тысяч тенге.

«Однако данная цифра увеличивается с учетом дополнительных бонусов в виде коэффициентов за безаварийность, выполнения регулярного плана по оборотам, а также за переработки. С учетом бонусов оплата водителей доходит до 800 тысяч тенге», - отметили в компании.

По данным CTS, средний возраст действующих водителей - 45 лет, что свидетельствует о большом дефиците водительского состава в ближайшие 5-10 лет.

Так, более 30 процентов водителей в возрасте от 50 до 65 лет. И только менее 2 процентов - от 25 до 29 лет.

По данным транспортной компании, причин для образования такого дефицита несколько:

Это низкая привлекательность профессии ввиду тяжелых условий труда; барьеры на законодательном уровне при получении прав категории "D"; отток водителей в сезоны посева и уборки; отсутствие/дорогая аренда жилья; выравнивание условий оплаты труда в регионах.

Как отметили CTS, в ближнем зарубежье и странах Европы имеется аналогичная проблема. Там тестируются разные методы решения проблемы, вплоть до привлечения граждан других стран и ввода ускоренных курсов подготовки водителей.
Однако данные методы оказались не самыми действенными и повлекли рост уровня ДТП с участием общественного транспорта.

«Путь к решению дефицита у нас - упрощение условий для получения категории "D" (от 21 года с опытом не менее одного года) в Закон о дорожном движении, увеличение оплаты труда, а также создание специализированного центра подготовки водителей общественного транспорта с собственным полигоном, где будут преподаваться как теория, так и практика», - сообщили в пресс-службе CTS.

#Астана #общественный транспорт

Популярное

Все
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Мурат Нуртлеу: «Казахстан играет особую роль в тюркском мире»
S&P подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3»
В каких областях меньше всего леса, посчитали в Минэкологии
Студент спасся от грабителей, забежав в магазин
В Астане дефицит водителей при зарплате в полмиллиона тенге
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Алматы вновь тряхнуло
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
Скопления автотранспорта на границах нет – КГД
Экспорт продуктов переработки планируется довести в РК до $41 млрд в 2025 году
Сенсация в Дубае: Швёнтек проиграла квалифайеру
Четверо детей-погодков, младшему из которых 2 года, погибли при пожаре в селе Талды
Шах и мат: Зайнутдинову грозит дисквалификация
Экс-канцлер Австрии уличен во лжи по делу «Ибица-гейт»
В столице какой из стран СНГ самый дешёвый хлеб?
Суд обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве
Алиментщики-лудоманы спустили более 426 млн тенге в Алматинской области
«Байер» побил вечный рекорд «Баварии»
Большой брат следит за тобой: на стройках в Актюбинской области установят видеонаблюдение
Гибель школьников в Актобе: учитель предстал перед судом
В области Жетысу закрыто движение автотранспорта
36 туш сайги изъяли у браконьеров в Кызылординской области
«Перепись» краснокнижных животных провели в нацпарке «Алтын-Эмель»
Перевести на е-формат разрешения при международных автоперевозках грузов предлагает Казахстан
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы

Читайте также

Экс-начальника осудили за разрушенную дорогу в области Жеті…
Пункты пропуска на границах Казахстана изменили режим работы
Число грантов в сфере строительства увеличивает Казахстан
Машины скопились из-за непогоды на границах Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]