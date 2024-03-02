В Астане дефицит водителей при зарплате в полмиллиона тенге

Более 30% водителей - в возрасте от 50 до 65 лет; и только менее 2% - до 29 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: Литер

В City Transportation Systems (CTS) рассказали Tengrinews.kz, почему в Астане не могут найти водителей на заработную плату в 500-600 тыс. тенге.

По информации компании, в настоящее время в автобусных парках столицы работают 1 852 водителя. При этом потребность города составляет 2 912 человек, таким образом, дефицит водительского состава - 1060 человек.

В СТS подчеркнули, что средняя оплата труда водителей составляет 500 тысяч тенге.

«Однако данная цифра увеличивается с учетом дополнительных бонусов в виде коэффициентов за безаварийность, выполнения регулярного плана по оборотам, а также за переработки. С учетом бонусов оплата водителей доходит до 800 тысяч тенге», - отметили в компании.

По данным CTS, средний возраст действующих водителей - 45 лет, что свидетельствует о большом дефиците водительского состава в ближайшие 5-10 лет.

Так, более 30 процентов водителей в возрасте от 50 до 65 лет. И только менее 2 процентов - от 25 до 29 лет.

По данным транспортной компании, причин для образования такого дефицита несколько:

Это низкая привлекательность профессии ввиду тяжелых условий труда; барьеры на законодательном уровне при получении прав категории "D"; отток водителей в сезоны посева и уборки; отсутствие/дорогая аренда жилья; выравнивание условий оплаты труда в регионах.

Как отметили CTS, в ближнем зарубежье и странах Европы имеется аналогичная проблема. Там тестируются разные методы решения проблемы, вплоть до привлечения граждан других стран и ввода ускоренных курсов подготовки водителей.

Однако данные методы оказались не самыми действенными и повлекли рост уровня ДТП с участием общественного транспорта.