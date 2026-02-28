Крупнейший центр технического обслуживания воздушных судов в ЦА появится в Шымкенте

Дана Аменова
специальный корреспондент

Комплекс будет расположен на территории площадью 10 гектаров

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В Шымкенте состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание авиационно-технического ангарного центра технического обслуживания и ремонта (MRO), реализуемого авиакомпанией SCAT в партнёрстве с Boeing, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта 

По данным ведомства, инициатива создания центра получила международное развитие в рамках рабочего визита Главы государства в США, где на встрече с руководством корпорации Boeing были обсуждены перспективы расширения стратегического сотрудничества, включая реализацию проекта MRO-центра в Шымкенте.

В церемонии приняли участие аким г. Шымкента Габит Сыздыкбеков, вице-министр транспорта Талгат Ластаев, вице-президент Boeing по коммерческим продажам и маркетингу Пол Риги.

Новый комплекс станет крупнейшей площадкой по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов в Центральной Азии и одним из значимых инфраструктурных проектов авиационной отрасли РК.

«Проект предусматривает создание современного центра полного производственного цикла с фокусом на обслуживании воздушных судов производства Boeing, включая самолёты семейств Boeing 737 (Classic/NG/MAX), Boeing 757/767, а также перспективные программы по широкофюзеляжным воздушным судам Boeing 777. В этой связи планируется закуп дополнительных воздушных судов Boeing», – проинфомировали в министерстве.

Там же добавили, что комплекс будет расположен на территории площадью 10 гектаров. Общая площадь инженерно-технической инфраструктуры превысит 45 000 кв. м, включая приангарную стоянку воздушных судов площадью более 6 гектаров. Планируется строительство не менее 15 высокотехнологичных объектов.

Реализация проекта позволит сформировать в Казахстане современную сервисную базу международного уровня, способную привлекать к обслуживанию воздушные суда иностранных авиакомпаний, расширять отраслевые компетенции и создавать новые высококвалифицированные рабочие места.

