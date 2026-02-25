Аппарат пролетел над Токийским заливом около трех с половиной минут, преодолев примерно 150 м, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Демонстрационный полет над Токио совершил первый беспилотный «летающий автомобиль» SD-05 японского стартапа SkyDrive, сообщает агентство Kyodo News.

Во время демонстрационного полета, проведенного совместно Mitsubishi Estate и корпорацией Kanematsu, аппарат с дистанционным управлением пролетел над Токийским заливом около трех с половиной минут, преодолев примерно 150 м. Также был показан терминал, где операторы летающих автомобилей контролируют взлеты и посадки, а пассажиры проходят регистрацию и досмотр в целях безопасности.

SD-05 с батарейным питанием, оснащенный дюжиной несущих винтов и рассчитанный на троих пассажиров, способен летать на расстояниях 15—40 км. Благодаря компактным размерам и небольшому весу он может приземляться в гораздо большем количестве мест, чем обычные вертолеты и другие летательные аппараты, которым требуется свободное пространство.

Ожидается, что летающие автомобили помогут справиться с различными проблемами, в том числе с дорожными заторами и переполненными поездами.

Новые демонстрации полетов и работы терминала запланированы на субботу. Коммерческую эксплуатацию компания планирует начать в 2028 году в ряде районов Японии. Со слов гендиректора SkyDrive Томохиро Фукудзавы сообщается, что где-то после 2030 года цены на полеты могут снизиться «примерно вдвое по сравнению со стоимостью поездки на такси, а возможно, и меньше».