В Японии испытали первый беспилотный «летающий автомобиль»

Транспорт,В мире,Технологии
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Аппарат пролетел над Токийским заливом около трех с половиной минут, преодолев примерно 150 м, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Демонстрационный полет над Токио совершил первый беспилотный «летающий автомобиль» SD-05 японского стартапа SkyDrive, сообщает агентство Kyodo News. 

Во время демонстрационного полета, проведенного совместно Mitsubishi Estate и корпорацией Kanematsu, аппарат с дистанционным управлением пролетел над Токийским заливом около трех с половиной минут, преодолев примерно 150 м. Также был показан терминал, где операторы летающих автомобилей контролируют взлеты и посадки, а пассажиры проходят регистрацию и досмотр в целях безопасности.

SD-05 с батарейным питанием, оснащенный дюжиной несущих винтов и рассчитанный на троих пассажиров, способен летать на расстояниях 15—40 км. Благодаря компактным размерам и небольшому весу он может приземляться в гораздо большем количестве мест, чем обычные вертолеты и другие летательные аппараты, которым требуется свободное пространство.

Ожидается, что летающие автомобили помогут справиться с различными проблемами, в том числе с дорожными заторами и переполненными поездами.

Новые демонстрации полетов и работы терминала запланированы на субботу. Коммерческую эксплуатацию компания планирует начать в 2028 году в ряде районов Японии. Со слов гендиректора SkyDrive Томохиро Фукудзавы сообщается, что где-то после 2030 года цены на полеты могут снизиться «примерно вдвое по сравнению со стоимостью поездки на такси, а возможно, и меньше».

 

#Япония #летающее авто

Популярное

Все
Учебник как инструмент успеха
Чтобы быть в авангарде технологического прогресса
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
Искусство света и тьмы
ФК «Окжетпес» будут спонсировать аграрии региона
На стыке жанров, стилей и идей
Для новых спортивных достижений
Генерация будет увеличена
Навестили ветерана-долгожителя
Армия открыла двери в вузы
Жемчужина региона
И дамба есть, и проблемы остались
Не все готовы к встрече вешних вод
Испытание Софией
Возьмите церий, возьмите литий!
Две бронзы от мушкетеров
В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
Драмы в стартовых поединках
Когда земля – на вес золота
От угледобычи – к комплексам глубокой переработки
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Сахарный завод работает стабильно
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Организаторы Met Gala 2026 объявили дресс-код бала «Мода — …
Более 70 тигров погибли в Таиланде за две недели
Мексику могут лишить права принять матчи ЧМ-2026
На Бали объявлен наивысший уровень погодной опасности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]