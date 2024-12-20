В Астане за 5 лет планируется построить 60 государственных детсадов

Фото: СЦК

По словам акима столицы Жениса Касымбека, ежегодно количество детей школьного возраста в городе увеличивается в среднем на 20 тыс. человек, передает Kazpravda.kz

Для решения вопроса с образованием с начала года уже введены в эксплуатацию 18 школ, в т. ч. 11 «комфортных». Всего же по нацпроекту будет построено 24 школы на 90 тыс. ученических мест в две смены, из низ 15 – в этом году.

«До 2029 года запланировано строительство дополнительно 60 государственных детских садов. В рамках первого этапа начали строительство 10 детских садов. Кроме того, строятся 17 частных детских садов», - сказал глава Астаны на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, из запланированных 15 современных Дворцов школьников 2 уже работают, 3 объекта в процессе строительства, остальные - на стадии проектирования.

В ближайшие 5 лет будут построены 10 объектов здравоохранения, включая 2 перинатальных центра, 2 новые современные многопрофильные больницы, 2 государственных и 4 частных поликлиники.

Ранее стало известно, когда запустят ЛРТ.