В Астане двоих мужчин арестовали из-за ссоры на проезжей части
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За мелкое хулиганство оба нарушителя арестованы на 5 суток
Полицейские выявили в социальных сетях видео, на котором двое мужчин устроили словесную перепалку прямо на проезжей части проспекта Туран, грубо нарушая общественный порядок и подвергая опасности других участников дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны
По решению специализированного межрайонного административного суда Астаны, за мелкое хулиганство оба нарушителя арестованы на 5 суток.
Департамент полиции подчёркивает: дорожное пространство — не место для конфликтов. Все противоправные действия будут неукоснительно пресекаться в рамках принципа неотвратимости наказания.