За мелкое хулиганство оба нарушителя арестованы на 5 суток

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские выявили в социальных сетях видео, на котором двое мужчин устроили словесную перепалку прямо на проезжей части проспекта Туран, грубо нарушая общественный порядок и подвергая опасности других участников дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

По решению специализированного межрайонного административного суда Астаны, за мелкое хулиганство оба нарушителя арестованы на 5 суток.

Департамент полиции подчёркивает: дорожное пространство — не место для конфликтов. Все противоправные действия будут неукоснительно пресекаться в рамках принципа неотвратимости наказания.