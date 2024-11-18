В Астане назначены районные акимы

По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата в столице назначены акимы районов Алматы и Сарайшык, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

39-летний Рустем Тауекелов назначен акимом района Алматы. До назначения занимал должность руководителя ТОО «Елорда құрылыс компаниясы».

Трудовую деятельность начал в Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В разные годы работал руководителем ТОО «Балкантау KZ», заместителем директора ТОО «Елорда құрылыс компаниясы», заместителем председателя правления ТОО «City Transportation Systems».

С октября 2022 года занимал должность руководителя ТОО «Елорда құрылыс компаниясы».

Ранее акимом района Алматы был 39-летний Максат Саматұлы. Сейчас он получил новую должность – акима района Сарайшык.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности специалиста департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. В разные годы работал в «Астана Горкоммунхоз», департаменте энергетики и коммунального хозяйства города Астана и др.

С 2012 года до мая 2019 года занимал разные должности в аппарате акима района Алматы. С мая 2019 года до августа 2022 года занимал должности заместителя акима района Алматы, заместителя акима района Байконыр.

С августа 2022 года работал на должности акима района Алматы.

Перед новыми акимами поставлен ряд задач по развитию районов и жилых массивов.