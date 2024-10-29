В Астане отремонтируют памятник Кенесары хану

Демонтаж объекта начнется уже в ноябре текущего года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для сохранения историко-культурного наследия в 2024-2025 годах запланировано проведение реконструкции памятника Кенесары хана, расположенного на набережной реки Есиль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление культуры города

Согласно результатам научно-технического обследования объект был признан аварийным. Фундамент объекта накренился, что представляет угрозу обрушения.

Сообщается, что демонтаж объекта начнется уже в ноябре текущего года. Сам объект после реконструкции планируется вернуть на место весной 2025 года.

Реконструкция включает выполнение следующих видов работ: демонтаж скульптуры и ее последующая реставрация, демонтаж постамента и прилегающей территории, монтаж буронабивного свайного поля, а также последующий монтаж конструкции и отделка постамента облицовочным материалом.